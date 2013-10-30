大连棕榈油涨停 引爆油脂做多热情

路透上海10月30日 -大连棕榈油期货周三强势涨停并创出近四个月高位，引领油脂期货全线收高，国内库存下降，加之主产国天气不佳引发供应忧虑，令棕榈油市场压抑许久的做多意愿集中爆发。

大商所棕榈油期货主力1405合约收涨3.97%至6,332元的涨停水准，并创下6月21日以来最高。受棕榈油涨势提振，豆油和菜油期货的涨幅亦双双超过2%。

南华期货研究所的分析师顾崴表示，“由于前期国内外棕榈油价格倒挂严重令进口受限，导致国内库存迅速降低，供应压力的减轻对价格的提振十分明显。”

中国粮食信息网援引监测数据显示，本周国内主要港口棕榈油库存约90万吨，较一周前下降3万吨，再次刷新年内新低，目前已较年内高点下降近50万吨。

顾崴指出，尽管目前的库存水平仍较往年偏高，但由于近年来国内棕榈油消费也在持续增长，需要动态地看待库存问题，目前约90万吨的港口库存大致相当于国内两个月左右的消费量，供应压力已有所减轻。

此外，棕榈油主产国马来西亚的气象机构预计，未来一周主要产区将遭遇暴风雨袭击，引发了对于棕榈油产出中断的担忧。而近期马来西亚、印尼等国纷纷出台政策，拟提高生物柴油使用量，以减少单纯对棕榈油出口的依赖，亦对棕榈油市场构成长期利好。

顾崴表示，前期国内豆粕和菜粕的价格高企，严重打压了养殖业的利润，短期内这种强势也需要一定修正。粕类和油脂的强弱关系有望出现一定换位，若美豆保持相对坚挺，后期对油脂类的提振作用会更大一些。

从盘面资金流向看，前期做多粕类并做空油脂的套利盘亦出现平仓迹象。市场人士称，尽管油脂基本面偏空的格局短期难以改观，但在经历大半年的持续下跌后，棕榈油等商品的价值亦在逐步凸显。

受天气忧虑推动，马来西亚棕榈油期货周三升至八个月来新高。截至当地早盘收市，指标1月合约报每吨2,551马币(林吉特)，上涨2.1%。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。