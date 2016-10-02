大商所取消黄大豆1号等八个品种合约交易手续费条款--公告

路透北京10月1日 - 为统一各品种合约条款，大连商品交易所周五发布取消相关品种合约交易手续费条款的通知，取消黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯等八个品种合约中的交易手续费条款。

通知称，为统一各品种合约条款，此次拟对前述八个期货品种合约条款进行修改，删除合约中关于手续费的相关规定，与其他品种保持一致。这八个品种的现行交易手续费收取方式和标准不变。通知自即日起生效。

此次修改前，大商所期货品种合约文本关于手续费的规定不统一。焦炭期货上市前的八个品种合约规定了交易手续费的上限，2011年，在证监会的统一指导下，大商所焦炭期货上市后的八个品种取消了合约中的手续费条款，改由交易所以通知方式发布。

在中国目前上市交易商品期货品种中，郑商所品种的合约表中均没有交易手续费条款，上期所铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、热轧卷板、燃料油、石油沥青、天然橡胶等10个期货品种的合约也取消了交易手续费条款。

大商所有关部门负责人在接受记者采访时表示，交易所提醒投资者，此次修改仅是将交易手续费条款从合约表中删除，相关品种手续费仍按照现行收取方式和标准执行，具体手续费收取方式和标准仍以交易所已发布的通知为准。（完）

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