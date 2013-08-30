大连大豆期货连续四日收低

路透北京8月30日 - 大连大豆期货周五连续第四日收低，受美国主产区天气忧虑缓解拖累，不过此前国储大豆竞拍交投渐趋活跃，成交价亦稳步提高，或限制期价下行空间。

大豆主力1401合约收低0.68%，报每吨4,512元，进一步远离4,600元的上年度收储价。昨日大跌的豆粕和豆油期货今日延续弱势表现，收盘分别下跌2.04%和1.27%。

“此前有关美豆产量的忧虑缓解，加之国内豆粕前期涨幅过大，有较强的回调要求，从而拖累豆价，”上海中期的农产品分析师关斌表示。

不过他指出，此前国储大豆拍卖成交率和成交价格都较前次提高，表明市场对国产大豆的买需旺盛，加之今年播种较迟，后期早霜忧虑或为市场炒作，这些都限制了大豆期价进一步下跌的空间。

周四举行的临储东北大豆竞价销售成交热络。竞价销售的49.63万吨东北大豆，实际成交39.36万吨，成交率高达79.30%，远高于上周的37.25%。

此次拍卖竞价亦较激烈，2010年产三等大豆的最高成交价达4,350元/吨，较起拍价提高450元/吨，成交均价4,080元/吨，较上周提高125元/吨。

“临储大豆价格与港口进口大豆相比具有一定价格优势，使得企业采购热情继续提升。”国家粮油信息中心在报告中称。“另外按照目前东北地区的油粕价格测出，临储大豆压榨也有一定利润空间。”

美国大豆价格周五在亚洲盘中第二日下跌，因交易商了结获利，但对美国中西部天候干热的疑虑料支撑大豆本月上涨超过13%，创史上最大月度涨幅。

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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