大连大豆期货收创近两个月新低

路透上海11月20日 -中国大连大豆期货周三创出近两个月最低收位，尽管中国发改委上周宣布收购价维持上年度水准，但全球大豆产量高企，加之市场对新年度国内收储力度存有疑虑，均令期价进一步向下远离收购价。

大商所豆一主力1405合约收跌0.6%，至每吨4,445元，为9月24日以来最低收位。近月1401合约弱势更为明显，跌破4,400元关口收报4,389元。两合约均低于中国去年和今年的临时收储价。

国家发改委此前宣布，2013年东北地区将继续实行玉米、大豆临时收储政策，大豆收储价为每吨4,600元，与去年持平。

不过发改委的通知未明确收购启动日期，仅表示具体时间由国家有关部门根据市场情况研究确定，并称具体操作办法将另行研究制定，这让市场对收储的时点和力度均显现出疑虑。

上海中期农产品分析师关斌表示，“收储启动时间未定，市场对今年各地的收购力度存有疑虑，加上全球产量高企带来的价格压力，导致目前多头接货意愿低落。”

他并称，部分贸易商担心，作为期货交割标的大豆品质与严格意义上的食品豆存在一定差距，而与进口的榨油用大豆相比，国产豆又不具备价格优势，这种上下两难的尴尬局面也是国内大豆期货缺乏买气的原因之一。

联合国粮农组织(FAO)最新报告称，经过上年创纪录的产量规模后，预计2013/14年度全球大豆产量将进一步增长5-6%，达创纪录的2.82亿吨，因阿根廷、巴西和美国产量提高，这三国产量有望增长1,500万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆周二一度触及每蒲式耳12.68-1/4美元的逾一周最低，受到技术性卖盘和南美大豆良好的产量前景支撑。由于美豆收割临近结束，产量形势明朗，市场关注焦点逐渐转移至南美大豆。

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指

数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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