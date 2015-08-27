中国富豪王健林称政府要丢掉维持经济高增长的“幻想”

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月27日 （记者 Shu Zhang/Matthew Miller） - 中国富豪王健林周四称，政府要丢掉维持经济高速增长的“幻想”。
王健林表示，关键是看增长是不是可持续的，是不是安全的。
“整个国家经济转型，必须从投资出口逐渐转成消费。那就是一个痛苦的过程。你现在不转，今后会更痛苦，”王健林说道。
“今后中国经济要丢掉保持7%，8%，或者中高速、高速增长的这种幻想，老老实实地接受6%，7%，甚至5%的增长，”王健林说道。
全球经济或因中国经济进一步放缓而受损，这种担忧令全球大宗商品和股市遭受冲击。
中国官方预计，今年经济将增长7%左右，触及20年来最低增速，但许多观察家认为，中国经济的实际增速远低于7%。
分析师们一直对中国GDP数据的可信度抱有怀疑，该数据在季度结束后仅两周就能出炉是其中原因之一。
王健林在北京向记者表示，万达业务未受近期股市暴跌影响，并认为万达将超额完成2015年目标。
“股票上涨下跌对万达本身的经营是不产生影响的，影响的是心理，是财富效应，是财富数字，或者影响我和高管持股的价格，这是心理作用，”王健林说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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