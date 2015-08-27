中国富豪王健林称政府要丢掉维持经济高增长的“幻想”

路透北京8月27日 （记者 Shu Zhang/Matthew Miller） - 中国富豪王健林周四称，政府要丢掉维持经济高速增长的“幻想”。

王健林表示，关键是看增长是不是可持续的，是不是安全的。

“整个国家经济转型，必须从投资出口逐渐转成消费。那就是一个痛苦的过程。你现在不转，今后会更痛苦，”王健林说道。

“今后中国经济要丢掉保持7%，8%，或者中高速、高速增长的这种幻想，老老实实地接受6%，7%，甚至5%的增长，”王健林说道。

全球经济或因中国经济进一步放缓而受损，这种担忧令全球大宗商品和股市遭受冲击。

中国官方预计，今年经济将增长7%左右，触及20年来最低增速，但许多观察家认为，中国经济的实际增速远低于7%。

分析师们一直对中国GDP数据的可信度抱有怀疑，该数据在季度结束后仅两周就能出炉是其中原因之一。

王健林在北京向记者表示，万达业务未受近期股市暴跌影响，并认为万达将超额完成2015年目标。

“股票上涨下跌对万达本身的经营是不产生影响的，影响的是心理，是财富效应，是财富数字，或者影响我和高管持股的价格，这是心理作用，”王健林说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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