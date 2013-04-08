大连万达洽购欧洲电影院线--报载

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透纽约4月7日 - 《华尔街日报》周日报导称，中国大连万达集团正在洽购欧洲的电影院线。
该报援引知情人士消息称，万达对英国的Odeon & UCI Cinemas Holdings和Vue Entertainment展现出收购兴趣。
万达发言人称，该公司已经就收购一家欧洲院线进行过磋商，但拒绝透露详情。
万达集团去年以26亿美元收购了美国院线集团AMC Entertainment Inc，欲成为全球最大影院运营商.(完)
(编译 程琳; 审校 张涛)
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