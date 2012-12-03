专访：大连万达与知名酒店洽谈美国并购机会

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京12月3日电---中国大连万达集团董事长周一称,正与在美国"知名"酒店品牌洽谈并购机会.
万达对房地产、旅游和百货商场行业亦有兴趣.今年9月,万达以26亿美元收购了美国院线运营商AMC Entertainment,这是中国最大的海外娱乐业投资之一,也是中国向海外扩张软实力的例子之一.
万达集团董事长王健林接受路透采访称,该公司将在未来10年向美国投资100亿美元,目前正与多家知名酒店品牌商洽谈在华盛顿特区、纽约和洛杉矶的收购机会.(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。