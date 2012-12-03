专访：大连万达与知名酒店洽谈美国并购机会

路透北京12月3日电---中国大连万达集团董事长周一称,正与在美国"知名"酒店品牌洽谈并购机会.

万达对房地产、旅游和百货商场行业亦有兴趣.今年9月,万达以26亿美元收购了美国院线运营商AMC Entertainment,这是中国最大的海外娱乐业投资之一,也是中国向海外扩张软实力的例子之一.

万达集团董事长王健林接受路透采访称,该公司将在未来10年向美国投资100亿美元,目前正与多家知名酒店品牌商洽谈在华盛顿特区、纽约和洛杉矶的收购机会.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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