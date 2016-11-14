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中国财经 | 2016年 11月 14日 星期一 08:43 BJT

大连万达将在湖南增投1,000亿元人民币建大型文化旅游项目

路透香港11月11日 - 中国大连万达集团周五称，将在湖南增加投资1,000亿元人民币(146.9亿美元)，兴建大型文化和旅游项目及15座购物中心。

万达称大部分投资在湖南省省会长沙，将在该市增加五座万达广场购物中心，并斥资500亿元人民币修建“万达城”，集主题乐园、购物中心、酒店和住宅项目于一体。

万达在声明中称，万达广场的进驻将大幅提升湖南城市商业水平，拉动百姓消费，增加稳定税源，创造大量城市服务业就业岗位，促进湖南经济结构的转型升级。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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