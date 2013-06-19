大连万达将斥资16亿美元收购英国游艇商并建伦敦酒店

路透伦敦6月19日 - 中国大连万达宣布，将斥资16亿美元收购英国游艇制造商Sunseeker及开发一家伦敦高级酒店，这将是中国企业入主全球豪华品牌趋势的最新案例。

大连万达周三表示，已同意以3.20亿英镑买下Sunseeker的91.8%股权，并且将投资7亿英镑(10亿美元)，兴建一座俯瞰伦敦泰晤士河、160间房的豪华酒店及公寓综合大楼。

万达表示，这座大楼将是中国企业在海外开设的第一座豪华酒店。万达并称，这个项目已经取得全部规划许可。

许多中国企业已开始收购顶尖国际品牌，作为打响全球知名度的捷径。中国国内对奢侈品的需求亦在成长，南部沿海新建许多游艇码头。

Sunseeker成立于1970年代，员工数约2,300人，主要据点为英国南部的Poole。万达表示，收购之后，公司将保留生产基地及现有员工。

Sunseeker的豪华游艇价格由40万英镑起跳，新的顶级游艇造价2,000万英镑。

Sunseeker目前多数股权由爱尔兰私募股权公司FL Partners持有，由于公司拓展拉丁美洲、俄罗斯及亚洲市场，成功减轻全球经济下滑的冲击。

大连万达去年以26亿美元买下美国连锁戏院AMC，万达表示，预期Sunseeker收购案将在8月中完成。剩余的8.19%股权将由Sunseeker的经营团队买下。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王冠中)

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