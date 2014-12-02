大连万达地产获香港联交所批准高达60亿美元IPO计划--消息（更新版）

路透香港12月1日 - 消息人士透露，大连万达商业地产获得香港联交所批准其首度公开上市(IPO)计划，本项IPO规模最高可能达60亿美元。

大连万达商业地产是全球第二大购物中心和办公楼开发商。该公司欲把握都市化日益增加的趋势，计划将IPO募得资金为中国的10个项目融资。本案将是亚洲地区(除日本外)四年内最大规模的IPO。

消息人士说，大连万达商业地产周一获得香港联交所委员会的许可。由于该项决定尚未公开，消息人士不愿具名。

消息人士还说，大连万达商业地产将在周三开始衡量投资者对这一IPO的兴趣，12月8日开始路演。IPO定价日期为12月15日，并计划在定价后一周上市交易。

本项IPO将是继2010年10月友邦保险(1299.HK)205亿美元上市案之后，在亚太地区(日本除外)的最大IPO，亦为2014年股权资本市场今年底多项重量级IPO再添一笔。

**城市化**

大连万达商业地产拥有178个地产项目，包括购物中心、高端酒店、写字楼和住宅楼。

该公司IPO招股说明书草稿引用房地产咨询公司戴德梁行的数据称，其拥有的物业建筑面积仅次于Simon Property Group(SPG.N)。后者是美国最大的购物中心所有者和全球最大的商业地产开发商。

该公司计划将所筹集资金的90%用于开发中国国内的10个项目。这家开发商相信，中国城镇化进程的推进将帮助提升旗下购物中心与公寓住宅的客流和销量。

大连万达在招股说明书草稿中称，中国国务院预计在2020年以前，中国城市化人口比例将从2012年的52.6%提高到60%，每增加一个百分点意味着有1,300万人进入城市。

该公司公布截止2014年6月的半年度获利为49.2亿元人民币(8亿美元)，同比锐减51%，因为营收从318亿元人民币降至233亿元。营收下滑主要由于住宅物业营收减少，以及投资地产合理价值下降。

据汤森路透旗下刊物IFR报导，中国国际金融有限公司(CICC)和汇丰控股受聘成为本次IPO的保荐人。美银美林、中银国际、高盛和瑞银集团也将担任交易牵头行。(完)

(编译 李婷仪/徐文焰；审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。