达沃斯论坛：至2030年人工智能将为全球经济贡献15.7万亿美元--普华永道

人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透大连6月28日 - 国际会计和咨询公司普华永道最新报告指出，在人工智能的推动下，2030年全球生产总值（GDP） 将增长14%，这意味着至2030年人工智能将为世界经济贡献15.7万亿美元，超过中国与印度这两国目前的经济总量之和。
普华永道在大连达沃斯论坛期间发布的该报告认为，从地域分布来看，中国和北美有望成为人工智能最大受益者，总获益相当于10.7万亿美元，占据全球增长比例的近70%。
在人工智能发展初期，由于技术成熟度较高，且大批工作均可为发达技术替代完成， 因此当时北美的生产力增长速度将高于中国。但十年之后，中国完成了相对缓慢的技术和专业知识积累，则将开始赶超美国。
报告指出，深入分析2016-2030年人工智能将带来的各经济增长数据会发现，多于一半的增长将归功于劳动生产力的提升，其他则主要来自于人工智能激发的消费需求的增长。
普华永道全球人工智能主管合伙人Anand Rao表示：“我们的分析报告表明，人工智能在提高和扩展企业能力方面的价值并不亚于自动化。同时，报告也显示出人工智能对于颠覆传统的强大作用--它会改变个体、企业和社会。”
报告称，总体而言，由于人工智能将提高生产力和产品价值，并推动消费增长，因而零售业、金融服务和医疗保健将是最大受益行业。至2030年，随着人工智能驱动消费大幅上升，产品性能得到更好完善，消费需求与行为随之转变，这将促使GDP增长9万亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透6月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.86846人民币)