知名对冲基金经理Dalio：从直升机撒钱或可刺激美国经济

路透纽约2月18日 - 全球最大对冲基金Bridgewater Associates创办人Ray Dalio表示，接下来的重大货币及财政举措应该包括从直升机撒钱，以刺激美国经济。

Daio在论及“直升机撒钱”一事时或许不是全然认真的。但他在本周发送给客户的一份报告中称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)通过降息及量化宽松以提振经济成长的能力“不复往昔”。

他称“货币政策3”(Monetary Policy 3/简写MP3)必须更大程度上引导至消费者身上，而非投资者及储户。

Dalio提出了一些MP3可以施行的假设情境；他形容降息为货币政策1(MP1)，量化宽松为货币政策2(MP2)。

“我们认为政策范围将从传统的财政/货币政策的协调--也就是利用货币举债资助政府支出--延伸至直接送钱给人民，就如直升机撒钱，而最后采取的方法可能介于这两者之间，比方说，透过与奖励支出挂钩的方式送钱给民众，”Dalio写到。

直升机撒钱是以1969年美国经济学家Milton Friedman知名的理念为参考，其理念认为将钱直接从直升机上撒出，让民众捡拾，就是重启经济、有效抗击通缩的妥当方法。

Dalio表示，当很多国家都在力保成长时，汇率波动程度将大于正常情况，这一点投资者要有心理准备。Dalio协助管理Bridgewater的1,550亿美元资金。

Dalio表示，当利率低到不能再低，相关的利率无法变动时，汇率变动幅度就会加大。上月日本央行意外实施负利率后，实际上就导致了日圆走贬。

“为了避免经济动荡，必须扩大汇率波动，”Dalio写道。“现实上这将创造出‘货币战争’、联系汇率制度瓦解、并造成投资者的汇率风险增加。”

由于汇率波动会在牺牲其他国家利益情形下对一国有利，他补充称汇率波动不会造成全球需要进行宽松。“这只是经济运行的模式。”

由于上述原因，Dalio称投资人应当预期报酬低于正常水准，而风险则是高于正常水准。Dalio指出，各种资产价格有大多因此而下跌，同时多数经济体进入长期债务循环的尾声引发了通缩压力。(完)