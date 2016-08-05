达拉斯联储总裁称中国恐得背负更多债务才能达到GDP目标

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海8月4日 - 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周四在上海表示，看来中国需要提高债务相对于国内生产总值(GDP)的比例，才能达成其经济成长目标。
柯普朗周二在北京表示，他正在观察美国以外主要经济体成长放缓、过剩产能偏高、以及债务相对于GDP偏高的情况，及可能对美国经济情势造成的影响。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。