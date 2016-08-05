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国际财经 | 2016年 8月 5日 星期五 09:02 BJT

达拉斯联储总裁称中国恐得背负更多债务才能达到GDP目标

路透上海8月4日 - 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周四在上海表示，看来中国需要提高债务相对于国内生产总值(GDP)的比例，才能达成其经济成长目标。

柯普朗周二在北京表示，他正在观察美国以外主要经济体成长放缓、过剩产能偏高、以及债务相对于GDP偏高的情况，及可能对美国经济情势造成的影响。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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