隔夜美元上涨拖累人民币收低 但央行维稳意图明显

* 隔夜美元上涨拖累人民币收低

* 中间价明显回落,央行显维稳意图

路透北京9月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收低.虽然人民币开盘走弱一度激发隔夜美元头寸获利了结,但随後购汇客盘交投相对踊跃,令人民币难改弱势.

市场人士称,继中间价连涨四日後,今日明显回落,显示中国央行对人民币汇率的维稳意图.央行的姿态就是希望在这段时间内人民币维持均衡态势,不希望市场对人民币有过於强烈的单方向预期.

"(央行)贬值的时候不希望贬,升值的时候不希望升,希望市场双边波动,这个位置比较均衡."北京一国有银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3189 6.3168 6.3250 6.3353 6.3295 6.3173

上述交易员称,今天市场低开後,到6.3250左右,这一位置相对於昨天收盘低了80个点,激发很多美元获利了结盘出来,随後就是客盘主导市场.估计後市会在目前位置有所反复,可能还是会震荡小幅升值.

华东一外资行交易员称,市场仍没有明确的方向,"今天如果欧元继续跌的话,会激发一些人的隔夜(美元买盘)兴趣."

中国周一公布金融业发展和改革"十二五"规划称,期间将实现直接投资基本可兑换,稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,稳步推进人民币汇率形成机制改革,并将继续推进金融市场基准利率体系建设.

东京汇市欧元兑日圆与兑美元因而均接近四个月高点,但有交易员认为,欧元自7月底以来的涨势可能很快丧失动能.

以下为北京时间17:13,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4105/35 6.4090

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3261/99 6.3230

境内美元人民币一年期掉期升水报1,372点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4561元.

中国国家外汇管理局周一公布,截至6月末,中国外债余额为7,851.72亿美元,较3月末增长4.5%.其中,登记外债余额为4,950.72亿美元,企业间贸易信贷余额为2,901亿美元.若从债务期限结构看,中长期外债余额为1,969.50亿美元,短期外债余额为5,882.22亿美元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽/曾祥进

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