大名城拟投资100亿元设金控集团 构建资本并购平台

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月26日 - 中国上海大名城企业股份有限公司(600094.SS)周二公告称，拟成立全资子公司名城金融控股（集团）有限公司，计划投资总额100亿元人民币，由公司自筹及大股东自有资金支持，以此构建基于国内上市公司的多边跨界资本并购平台。
公告指出，设立金融集团的目的是在确保公司主营业务稳健发展的前提下，充分把握资本市场发展大好契机，借助专业团队的管理能力，培育公司新的利润增长极；金融集团的投资方向包括股权投资、证券市场投资和金融及类金融业投资。
具体投资领域包括，股权投资：通过发起设立产业并购基金进行股权投资，主要投资领域包括互联网产业、大健康、大消费、大环保、大数据、工业4.0等新兴行业。
证券市场投资包括股票投资、上市公司战略投资、新三板投资。金融业投资：致力于券商、保险、银行等金融及类金融业投资。
公告并透露了名城金控集团近期的投资计划，发起设立产业并购母基金，母基金首期规模为人民币20亿元； 在上述母基金旗下设立互联网产业投资子基金，子基金规模不低于人民币10亿元；以人民币10亿元进行证券市场投资。
大名城周一收报24.77元，过去一个月上涨45.02%。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。