大名城拟投资100亿元设金控集团 构建资本并购平台

路透上海5月26日 - 中国上海大名城企业股份有限公司(600094.SS)周二公告称，拟成立全资子公司名城金融控股（集团）有限公司，计划投资总额100亿元人民币，由公司自筹及大股东自有资金支持，以此构建基于国内上市公司的多边跨界资本并购平台。

公告指出，设立金融集团的目的是在确保公司主营业务稳健发展的前提下，充分把握资本市场发展大好契机，借助专业团队的管理能力，培育公司新的利润增长极；金融集团的投资方向包括股权投资、证券市场投资和金融及类金融业投资。

具体投资领域包括，股权投资：通过发起设立产业并购基金进行股权投资，主要投资领域包括互联网产业、大健康、大消费、大环保、大数据、工业4.0等新兴行业。

证券市场投资包括股票投资、上市公司战略投资、新三板投资。金融业投资：致力于券商、保险、银行等金融及类金融业投资。

公告并透露了名城金控集团近期的投资计划，发起设立产业并购母基金，母基金首期规模为人民币20亿元； 在上述母基金旗下设立互联网产业投资子基金，子基金规模不低于人民币10亿元；以人民币10亿元进行证券市场投资。

大名城周一收报24.77元，过去一个月上涨45.02%。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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