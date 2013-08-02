星展放弃收购Danamon 淡马锡或转向中国或日系银行找买主

路透香港/新加坡8月1日 - 与星展的交易破局后，新加坡国有投资机构淡马锡控股TEM.UL出售Bank Danamon Indonesia Tbk PT (BDMN.JK)股权的最佳选择，就是转向亟欲向印尼扩张的日系或中国的银行。

新加坡星展集团控股(DBSM.SI)经16个月的谈判后，决定放弃收购印尼第六大银行Bank Danamon，中止了一桩涉资72亿美元、原本可成为东南亚最大规模的银行并购案的交易。

东南亚最大经济体印尼在5月提出新准则，限制对其国内银行单一最大持股份额从99%降至40%，使得这桩交易遇阻。星展原寻求自淡马锡买下Bank Danamon的控股权。淡马锡拥有Danamon约67%股权，并拥有星展29%股份。

对于极渴望在东南亚蓬勃发展经济分一杯羹的外资来说，要让它们的投资值回票价，关键在于取得控股权。

专营东南亚并购交易的Clifford Chance合伙人Melissa Ng称，然而有时为了先跨出一步在目标地立足，有些银行也许会愿意仅拿下少数股权。

日系银行或许就属于这类。今年迄今为止，日系银行和保险商为因应其国内成长放缓的形势，已在东南亚进行的交易价值就达81.5亿美元。

知情消息人士称，三菱UFJ金融集团(MUFG)(8306.T)也是有意向淡马锡购买Bank Danamon股权的竞购者之一，且直到去年底都还在等待适当时机切入。

近期MUFG不太可能接触淡马锡，因为该集团7月才决定以56亿美元收购泰国大城银行(Bank of Ayudhya)(BAY.BK)。然而一名了解MUFG战略的消息人士表示，该集团可能仍对印尼有意。

目前未能立即获得MUFG对此的评论。

其他潜在买主可能来自中国。中国政府曾鼓励银行向这块中国企业发展活跃的地区扩张。

银行业消息人士称，中国能源和资源企业对印尼也有意思；而工商银行(601398.SS)和建设银行(601939.SS)等大型银行，也曾显示有兴趣参股东南亚的银行。

消息人士还表示，马来西亚主权基金Khazanah Nasional BhdKHAZA.UL或也会着手与淡马锡谈判。Khazanah Nasional Bhd一直积极想竞购东南亚的银行及保险商股权。(完)

(编译 张若琪 审校 戴素萍)

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