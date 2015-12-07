低调的越南赌场吸引中国富豪

路透越南岘港12月7日（记者 Farah Master） - 越南一个海边小型赌场凭借着阳光、沙滩和低调，比很多东南亚竞争对手吸引了更多中国富豪。

岘港以外的人很少听说过Crown International Games Club，该赌场为私人拥有，位于岘港正在迅速发展的主要度假村区域。过去一年里，该赌场成为中国富豪进行博彩最刺激的选择。

这家低调赌场的崛起恰逢永利澳门、澳门新葡京等更大、更出名的竞争对手走下坡路。中国反腐令澳门博彩业受冲击。

“这是低调的赌场表现非常好的一个测试案例，”亚洲博彩咨询公司IGamiX管理合伙人Ben Lee说道。“我没听说过其他赌场每周会组织25个来自中国的包机。”

该赌场并不出名可能源于越南政府不愿将岘港宣传成为一个博彩目的地。越南是社会主义国家，只有外国人才被允许在该国赌博。

Crown的所有者是中国商人Hui Kong，是越南七家有牌照的赌场之一。

这家赌场有大厅和13个VIP房间，大小约为澳门普通赌场的四分之一，但行业高管预计其每月的成交额在过去一年里增加到了30亿美元，至少是菲律宾Solaire、柬埔寨金界控股（NagaCorp）和马来西亚Genting Highlands等规模更大竞争对手的两倍。

Crown的高管拒绝透露任何财务细节。

“现在很多人来这里的主要目的是赌博，”Crown旁边的皇冠假日酒店市场总监James Yang说道。该酒店的中国客人很多，酒店有桑拿、卡拉OK和会讲中文的员工。

这里已经是岘港最大的度假村区域，根据一个6亿美元的再开发计划，这里的客房数量将翻番，还将新开一家JW万豪酒店和一个免税购物中心，该赌场也会扩大。（完）