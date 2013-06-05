丹东港集团关联企业采购约79万吨美国大豆

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透6月4日 - 美国弗吉尼亚州州长Bob McDonnell本周宣布，中国一家进口商已同意向Perdue Agribusiness购买2,900万蒲式耳(约合79万吨)即将收获的美国大豆。
中国丹东港集团及其关联企业丹东帕斯特谷物有限公司上月在丹东同Perdue签署协议。
McDonnell称，采购价格将根据具体订单来确定。
Perdue Agribusiness隶属于私营集团Perdue Farms旗下，在弗吉尼亚州切萨皮克拥有并经营一个谷类和油籽出口深水码头。
丹东港集团总部位于香港，经营亚洲许多地方的码头业务，丹东帕斯特是中国东北最大的谷物和油籽买家和加工企业。
中国是全球最大的大豆进口国，美国农业部预计中国在2013/14销售年度料从所有生产国进口创纪录的6,900万吨大豆。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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