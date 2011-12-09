当当网即将推电子书业务--CFO

* 今年底或明年初推出电子书业务

* 明年在天津建成最大仓储中心

* 料第四季度收入同比增长约65%

* 市场份额是优先考虑目标

记者 黄运涛

路透北京12月9日电---正在传统图书等传媒产品之外扩展多元化收入渠道的中国老牌B2C(公司对个人)电子商务公司--当当网DANG.N称,计划於今年底或明年初推出付费的电子书下载服务,但预料电子书业务在未来一年不会对收入有"太大贡献".

当当网CFO(首席财务官)杨嘉宏周四在接受路透专访时称,首批会推出约5万册电子书,用户可以通过智能手机和平板电脑等终端下载阅读,但没有透露当当是否会介入电子阅读器的硬件供应. "当当的定位是做电子书内容的集成和零售商,以当当在传统图书供应链上的优势,我们会在中国电子书领域成为领先者."他说,电子书未来三年将跟纸质书形成良好互补.

海外投资者喜欢给当当网贴上"中国版亚马逊"的标签,因两者都以在线图书销售起家.不过,现时全球网络零售巨头亚马逊(AMZN.O)的电子产品和一般门类商品收入已超过图书销售收入.亚马逊不仅提供付费的电子书阅读服务,其电子阅读器Kindle在美国等市场亦大受欢迎.

当当网由李国庆、俞渝夫妇於1999年底联合创立,现为中国最大的在线图书零售商,拥有中国网上出版物零售市场约50%的份额.近年来,当当网亦开始将销售门类拓展至化妆品、家居、母婴产品等,还准许第三方卖家在当当网上销售自己的商品.目前为止,这种努力带来的收益初见成效.截止第三季度,当当网总收入中,来自图书等传媒产品的占比已下降至约70%.

杨嘉宏并称,第四季度将启用福建及济南仓储物流中心,公司已决定在中国天津建立当当网最大的一个仓储中心,预计将於明年底建成,未来将继续在物流及仓储方面进行投资,预计总资本支出约为3,000万美元.

据Thomson One Analytics数据,10位分析师对当当网的平均目标股价为7.25美元,该股上一个交易日收升19.78%,报5.57美元.

**投入加大或将使盈利承压**

价格战使不少中国电子商务公司都难以盈利.当当网第三季度总营收9亿元人民币,净亏损7,340万元人民币,主要因为毛利润下滑、营销开支增加等原因所致.上年同期净利为3,270万元人民币,

当当网在美国纽约证交所挂牌上市首日大涨87%.不过,随着中国科技股泡沫的消退,以及近期部分海外上市中资企业帐务出现问题,中资概念股面临信任危机;此外,投资者亦担忧中国电子商务市场竞争压力日益增大.受此双重影响,当当网股价今年以来已累计下跌逾80%.

"资本市场对竞争对手给当当造成的冲击有些悲观."杨嘉宏说,当当有12年的经营历史,是中国第一家上市的电子商务公司,在供应链管理、运营能力、成本节约以及与供应商的关系上都有较强竞争力.

不过,投资者担心,加大投入将增加当当网的短期成本开支,使未来赢利承压.杨嘉宏拒绝对当当网明年的赢利状况做出预测,但预计今年第四季度收入将同比增长约65%,而2012年亦将加大市场营销和推广力度.

"竞争者会更加谨慎地使用现金,至于价格战持续的时间长短我暂时无法预测,但估计到明年底,电商公司在价格竞争方面会有所改善."他表示,在现阶段,市场份额(而非赢利)是当当的优先考量.

当当网的竞争对手包括京东商城,亚马逊中国和阿里巴巴集团旗下的淘宝商城,当当网在B2C市场的总体份额低於淘宝和京东商城,中国传统零售商亦纷纷在电子商务领域布局.家电连锁巨头国美电器(0493.HK)和苏宁电器(002024.SZ)都建有自己的在线商城.

中国拥有约5亿网民,是全球互联网用户数最多的国家.据中国互联网络信息中心数据,去年中国网上购物的网民达1.6亿. 大多数投资者认为,中国网络零售业的繁荣前景可期.据Forrester Research的报告显示,预计到2015年中国互联网零售额将增长逾两倍,由2010年的488亿美元飙升至1,594亿美元.(完)