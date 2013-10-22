当当网预计第三季营收低于预期

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透10月21日 - 中国在线零售商当当DANG.N称，第三季营收将低于预期，之前其减少销售低利润产品，以改善获利。
当当美国存托凭证(ADR)在盘后交易中一度跌7%，常规交易中收涨2.3%报11.61美元。
该公司称，预计9月30日止的第三季净营收料介于15.2至15.3亿元人民币(2.49-2.51亿美元)之间，低于此前预估的15.8亿元。
当当称，其预计第三季净亏缩窄至2,700-2,900万元人民币之间，去年同期为净亏1.001亿元人民币。
当当还预计利润率将从15.2%升至17.5-17.7%。
当当料于11月公布季报。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。