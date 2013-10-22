当当网预计第三季营收低于预期

路透10月21日 - 中国在线零售商当当DANG.N称，第三季营收将低于预期，之前其减少销售低利润产品，以改善获利。

当当美国存托凭证(ADR)在盘后交易中一度跌7%，常规交易中收涨2.3%报11.61美元。

该公司称，预计9月30日止的第三季净营收料介于15.2至15.3亿元人民币(2.49-2.51亿美元)之间，低于此前预估的15.8亿元。

当当称，其预计第三季净亏缩窄至2,700-2,900万元人民币之间，去年同期为净亏1.001亿元人民币。

当当还预计利润率将从15.2%升至17.5-17.7%。

当当料于11月公布季报。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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