极寒天气袭击美国 航空几近瘫痪

北极寒流周一席卷美国中部地区，出现20年来最寒冷天气，学校和商铺被迫关门，大量航班不得不取消。据气象部门称，中部许多地区的温度较往常平均温度低出11至22摄氏度。在明尼苏达的Brimson，气温达到零下40摄氏度，比加拿大北极湾还冷。图为2014年1月6日底特律街头的积雪。路透