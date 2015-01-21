焦点：丹麦誓言将维持紧盯欧元汇率政策 周四可能再度降息

路透哥本哈根1月21日 - 丹麦政界与央行团结一致，努力打消丹麦可能继瑞士之后取消紧盯欧元政策的揣测。

由于各市场预期丹麦克朗面临的升值压力挥之不去，多数分析师推测，如果欧洲央行采取行动刺激欧元区经济，丹麦最快将于周四降息，为本周第二度调降。

但部分人士也认为，丹麦央行最终将会放宽克朗与欧元的交易限制，但同时维持汇价在与欧盟达成协议的交易区间。

上周瑞士央行突然中止实施有三年之久的瑞郎/欧元汇率上限之后，瑞郎兑欧元已跳涨近20%。

但在哥本哈根，政界人士亟欲传达的的讯息是：丹麦不会中止这个实施历史更久的汇率连动制度。

“固定汇率政策自1982年实施至今，这段期间这个政策对丹麦经济相当有利，”丹麦经济部长Morten Ostergaard向路透表示。

“政府将持续坚守现有的紧盯欧元汇率政策，我们全力支持丹麦央行执行此政策。”

丹麦目前是ERM2欧洲汇率机制唯一成员，欧盟许多成员国曾一度将他们的本币兑欧元维持在一个区间内；ERM2其他成员国如塞浦路斯、马耳他、斯洛文尼亚及立陶宛等都因加入欧元而退出此机制。丹麦已经在1992年决定暂不加入欧元。

基于ERM2，丹麦央行及欧洲央行需将丹麦克朗维持在中间平价汇率的2.25%区间。而在实际中，丹麦央行历来将丹麦克朗兑欧元维持在更窄的区间，在平价汇率7.46038的上下0.5%内。

**一切照旧**

丹麦央行坚称一切照旧。“政策仍是原来的样子，即我们维持接近中间平价，”该央行负责沟通的官员Karsten Biltoft周二表示，“我们拥有在任何特定时刻作出回应的工具。”

即使连质疑欧元的丹麦人民党也认为，没有理由加以改变。“我们建议丹麦央行继续努力，使丹麦克朗兑欧元接近中间价，”议员René Christensen对路透表示。

这一政策的必要性是因为丹麦与欧盟联系紧密，丹麦有近三分之二的贸易是与欧盟进行的。

丹麦和欧元区汇价的连动性要比瑞郎紧密许多。“丹麦克朗其实就是欧元的分身，这一点和瑞郎大不相同，”曾任欧洲央行金融市场业务主管的Francesco Papadia说。“丹麦克朗盯汇率已有数十年之久，先是与德国马克挂勾，然后改和欧元挂勾，因此难以对其进行投机操作。”

不过去年9月时丹麦央行抛售克朗干预汇市，汇价自9月以来就紧抓住汇率区间高端。克朗被视为是相对较安全的资金避风港，而丹麦利率政策虽然一向和欧洲央行亦步亦趋，但实质利率比欧洲央行水平略高一筹，直到丹麦周一把利率降至负0.2%情况才出现变化。

那些被瑞士央行上周四意外之举吓到的交易商，现在有更多理由买进丹麦克朗，因为他们不想在万一丹麦也跟进瑞士时重蹈覆辙。

**扩大汇率浮动区间**

部分分析师认为，丹麦可能放松对汇率政策的积极控制程度。

“如果有大规模投机压力推升克朗，丹麦央行可能不得不接受克朗汇价高于央行过去几年力守的区间，这个可能性不能排除。”瑞典商业银行(Handelsbanken)首席分析师Jes Asmussen说。

“但就我来看，很难想像央行会迫于形势到让克郎突破ERM2协议所允许的2.25%波幅。”

目前为止，丹麦央行一直抛出克朗来压低汇价。但如果ERM2官方浮动区间被突破，连欧洲央行都会被牵连到这场汇率战。

大多数分析师已预估，如果欧洲央行周四一如预期宣布量化宽松(QE)方案，丹麦央行可能会在当天再度降息。欧洲央行QE可能导致欧元下滑。

如果丹麦央行如少数分析师所料的降息0.10个百分点，指标政策利率将从负0.20%降至负0.30%。

“投资人如果因为不想接受极低甚至负的收益率而出脱欧元资产，那么他们也不太可能转进另一个负收益率的货币。”摩根士丹利研究报告称。(完)

(编译/审校 张明钧/于春红/李婷仪/张荻)

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