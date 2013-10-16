达能调降2013年财测 毒奶事件拖累第三季营收

新加坡GIC第一季投资交易案居全球主权投资机构之首
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
路透巴黎10月16日 - 法国食品集团达能(DANO.PA)周三调降2013年财测，该公司在亚洲召回婴幼儿配方奶粉事件之后，高利润的婴儿食品部门在第三季营收下滑8.6%，高于预期。
达能表示，恢复亚洲市场营收的行动“成效极为缓慢”，该公司并不预期营收可在2014年初之前恢复。
中国是达能婴儿食品部门一大市场，该部门占整体集团营收的20%，贡献度仅次于乳制品业务。
但达能今年在中国遭遇很多问题。8月时受到新西兰供应商恒天然(FSF.NZ)乳品疑似遭污染的影响，导致达能在亚洲地区召回婴幼儿配方奶粉。但后来证实并未在恒天然乳品中发现肉毒杆菌。
达能表示，恒天然事件导致达能第三季婴儿食品营收下滑8.6%，一改今年上半年15.2%的涨幅。跌幅甚至超过分析师所预估的下滑3%
达能称第三季集团营收较上年同期增加4.2%至52.59亿欧元，低于第二季的成长6.5%。
该公司目前预计今年营收成长率将较上年增加4.5-5%。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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