达能旗下又一公司调查在华行贿指控

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月25日 - 法国达能 旗下的医疗保健公司纽迪希亚（Nutricia）周三称，开始进行内部调查。此前《21世纪经济报道》报道称，纽迪希亚贿赂北京地区100多名医生以促进销售。

这是达能旗下公司两周内第三次对中国媒体的报道作出反应，前两次的矛头都是指向婴儿配方奶粉企业多美滋。纽迪希亚生产可瑞康(Karicare)配方奶粉。

《21世纪经济报道》周三援引匿名“医院实习生”报道称，纽迪希亚在2010年至2013年期间，通过现金回扣、报销发票、赠送礼品和门票、资助旅游和科室集体活动等方式向北京地区的14家医院100多名医生大规模输送不当利益。

报道指出，该匿名人士拥有52份材料，收录了纽迪希亚支付费用的明细；涉及北京航天总医院和首都医科大学宣武医院的材料最多，显示纽迪希亚在三年时间里先后向这两家医院的几十位医生输送利益约30万元。

“我们今早才看到报道，因此刚刚开始进行内部调查。”纽迪希亚中国发言人Zhao Qinghua对路透表示。

“现在我们还不清楚细节……我们需要等调查结果出来以后才能作出下面的计划。”

两家医院都没有立即对寻求置评的电话作出回应。（完）