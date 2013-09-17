中国官媒报导称多美滋贿赂医院向新生儿推销奶粉

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/巴黎9月16日 - 中国中央电视台周一报导称，达能 旗下多美滋品牌通过贿赂医院工作人员，向新生儿推销奶粉。达能对此表示震惊，称会立即调查此事。

中央电视台称，之前在多美滋奶粉公司工作过的一位销售主管称，该公司通过向天津市一家医院的工作人员“送钱”来推销他们的产品。

“给钱。每年跟医院都有合作，我们给她们送钱，每年几十万的钱。”

经历2008年的三聚氰胺事件后，奶粉在中国成了高度敏感的问题。

近月来，中国当局对各行各业的贿赂问题展开打击，葛兰素史克 、拜耳 等外企已受到监管机构调查。根据监管机构暗示，汽车、电信及银行行业或许会成为下一个调查目标。

中央电视台称，上述那位曾经的销售高管提供了一份打款明细，里面是多美滋公司给天津各家医院医生打款的“明细单”，还有被打款医生的姓名，以及银行卡号、打款金额。

这份打款明细显示，多美滋奶粉给每个护士、医生的款项在几百元到一万元不等，而每个月的汇款总额大概都在30万左右。

“多美滋中国对中央电视台的报导高度重视并极度震惊……我们会立即启动调查，”达能驻巴黎发言人周一转述多美滋的声明称。

“多美滋婴幼儿食品有限公司严格遵守中国的法律和法规，”该发言人说道。（完）