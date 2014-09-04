《独家新闻》Hospira搁置收购达能医学营养部门以进行税负倒置的计划

路透伦敦9月3日 - 消息人士称，美国制药商Hospira 收购法国达能(Danone) 医疗营养部门，以将税务居所移至海外的谈判停止，因美国国内对于美国企业试图迁址海外以降低税负的批评声越来越多。

Hospira此前在讨论所谓税负倒置协议，以约50亿美元现金和股票的价格收购达能医疗营养业务。若能达成协议，可使Hospira纳税税率降低，同时释放海外资金。

Hospira总部位于美国伊利诺州森林湖，生产药品和医疗器械，市值91.5亿美元。

但消息人士本周称，讨论目前搁置，能否重新继续推进交易也是未知数。由于此事尚未公开，消息人士要求匿名。

各方中止谈判的原因目前不明，不过此时美国政府和政界对有这种想法的美国企业大力施压，要求他们重新考虑税负倒置计划。

Hospira在7月开始考虑收购达能业务时，一名美国资深参议员致信公司，要求其不要把税基移至海外。

参议院民主党第二号人物Dick Durbin对Hospira执行长Michael Ball称，该公司不应“为了钻被称为‘倒置’的税收空子，而背叛美国纳税人和消费者”。

分析师也对Hospira和达能的战略契合度表示质疑。Hospira生产注射用药物，而达能的部门生产有特殊营养需求人群所用的饲管、食品和饮料。

Hospira在2004年从雅培制药(Abbott Laboratories) 剥离出来，当时雅培的医疗营养业务规模很大，而且有获利。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)