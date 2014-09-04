《独家新闻》Hospira搁置收购达能医学营养部门以进行税负倒置的计划

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透伦敦9月3日 - 消息人士称，美国制药商Hospira 收购法国达能(Danone) 医疗营养部门，以将税务居所移至海外的谈判停止，因美国国内对于美国企业试图迁址海外以降低税负的批评声越来越多。
Hospira此前在讨论所谓税负倒置协议，以约50亿美元现金和股票的价格收购达能医疗营养业务。若能达成协议，可使Hospira纳税税率降低，同时释放海外资金。
Hospira总部位于美国伊利诺州森林湖，生产药品和医疗器械，市值91.5亿美元。
但消息人士本周称，讨论目前搁置，能否重新继续推进交易也是未知数。由于此事尚未公开，消息人士要求匿名。
各方中止谈判的原因目前不明，不过此时美国政府和政界对有这种想法的美国企业大力施压，要求他们重新考虑税负倒置计划。
Hospira在7月开始考虑收购达能业务时，一名美国资深参议员致信公司，要求其不要把税基移至海外。
参议院民主党第二号人物Dick Durbin对Hospira执行长Michael Ball称，该公司不应“为了钻被称为‘倒置’的税收空子，而背叛美国纳税人和消费者”。
分析师也对Hospira和达能的战略契合度表示质疑。Hospira生产注射用药物，而达能的部门生产有特殊营养需求人群所用的饲管、食品和饮料。
Hospira在2004年从雅培制药(Abbott Laboratories) 剥离出来，当时雅培的医疗营养业务规模很大，而且有获利。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)