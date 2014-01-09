法国达能就婴儿配方食品假警报事件控告新西兰恒天然

路透惠灵顿/巴黎1月9日 -法国食品集团达能(Danone)(DANO.PA)表示，将控告新西兰乳制品出口商恒天然(FSF.NZ)，同时中止其供应合约；此前一次假警报事件引发亚洲各地的婴儿配方食品召回。

达能为全球最大酸奶(优酪乳)制造商，该公司并未声明寻求赔偿的金额，但该公司先前曾表示，召回多美滋(Dumex)及可瑞康(Karicare)婴儿配方食品共损失3.5亿欧元(4.76亿美元)销售，希望能获得全额赔偿。

恒天然8月时表示，其发现多家跨国企业的一系列产品含有潜在致命成分。在中国等九个国家发出召回令之后，这件事才被证实为假警报，因发现该成分包含了一种较不具伤害性的细菌。

达能发表声明指出，已经在新西兰高等法院对全球最大乳制品加工商恒天然进入诉讼程序；恒天然向达能供应奶粉及其他乳制品成分。达能也将在新加坡推动仲裁程序以取得补偿。

达能称同时中止恒天然的供应合约，并称除非恒天然承诺将全面透明且配合达能的食品安全程序，否则将不会与恒天然合作。

恒天然证实法律程序已经展开，并称将会积极辩驳。关于达能召回产品事件，恒天然已经否认有任何法律责任。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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