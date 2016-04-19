达能第一季销售好于预期 维持全年财测不变

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透巴黎4月19日 - 达能(Danone)(DANO.PA)周二公布，第一季基本销售增长3.5%，超越分析师预估，受亚洲婴儿食品销售和北美地区奶制品需求强劲的提振。
作为拥有Actimel和Activia品牌的全球最大酸奶厂商，达能预计新兴市场的经济形势将保持动荡，但仍维持公司全年营收和获利目标不变。
达能的集团销售业绩表现，优于分析师预估成长3.2%的平均值。
计入汇率波动的整体销售额为53.06亿欧元(60.1亿美元)，依美国一般会计准则基础为下滑3%。
达能将2016年同店销售目标维持在成长3-5%不变，并继续预测今年营业利润率将在去年12.91%的基础上稳步增长。(完)
(编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。