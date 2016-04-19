达能第一季销售好于预期 维持全年财测不变

路透巴黎4月19日 - 达能(Danone)(DANO.PA)周二公布，第一季基本销售增长3.5%，超越分析师预估，受亚洲婴儿食品销售和北美地区奶制品需求强劲的提振。

作为拥有Actimel和Activia品牌的全球最大酸奶厂商，达能预计新兴市场的经济形势将保持动荡，但仍维持公司全年营收和获利目标不变。

达能的集团销售业绩表现，优于分析师预估成长3.2%的平均值。

计入汇率波动的整体销售额为53.06亿欧元(60.1亿美元)，依美国一般会计准则基础为下滑3%。

达能将2016年同店销售目标维持在成长3-5%不变，并继续预测今年营业利润率将在去年12.91%的基础上稳步增长。(完)