达能第三季营收优于预期 受益于婴儿食品销售强劲

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透巴黎10月19日 - 法国食品集团达能(Danone)(DANO.PA)周一公布，第三季基本营收增长4.6%，优于预期，因婴儿食品销售强劲，以及公司核心的乳品部门已重返增长。
但达通称，旗下饮料业务面临中国成长进一步放缓的困境，公司已开始调整中国市场脉动(Mizone)品牌饮料的库存，并称维持全年集团获利和营收预估不变。
达能公布，第三季营收增至56.41亿欧元(合64.1亿美元)，同比增幅为4.6%，第二季则为4.5%。
第三季婴儿食品营收同比大增10.9%。
该公司此前收集的分析师平均预估为，集团营收增长4.3%，婴儿食品营收增长7.4%。
就2015年全年来说，达能维持营收同比增幅预估为4-5%，营业利润率则略高于2014年的12.59%。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。