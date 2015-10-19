达能第三季营收优于预期 受益于婴儿食品销售强劲

路透巴黎10月19日 - 法国食品集团达能(Danone)(DANO.PA)周一公布，第三季基本营收增长4.6%，优于预期，因婴儿食品销售强劲，以及公司核心的乳品部门已重返增长。

但达通称，旗下饮料业务面临中国成长进一步放缓的困境，公司已开始调整中国市场脉动(Mizone)品牌饮料的库存，并称维持全年集团获利和营收预估不变。

达能公布，第三季营收增至56.41亿欧元(合64.1亿美元)，同比增幅为4.6%，第二季则为4.5%。

第三季婴儿食品营收同比大增10.9%。

该公司此前收集的分析师平均预估为，集团营收增长4.3%，婴儿食品营收增长7.4%。

就2015年全年来说，达能维持营收同比增幅预估为4-5%，营业利润率则略高于2014年的12.59%。(完)