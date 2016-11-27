（更正）独家：百胜中国拟以最高2亿美元收购外卖配送公司到家

（更正公司名为“到家”非“58到家”，并修正公司网址)

路透上海/香港11月25日 - 两名消息人士告诉路透，百胜中国控股(Yum China Holdings Inc.)(YUMC.N)正在磋商以最高2亿美元收购食品快递服务公司--到家(daojia.com.cn/)，因百胜中国希望扩大对叫外卖客户的销售。

百胜中国一直希望将在中国的门店数量增加两倍至2万多，随着中国消费者就餐习惯的改变，食品快递也成为餐饮业者扩大销售的一个关键领域。

上述消息人士称，磋商还处于早期阶段，一时不会达成协议。

一名消息人士并称，百胜中国希望在该领域进行投资，但仍在内部进行讨论，到底是收购一家企业，还是在一系列这类公司中持有股份，并在经营中享有话语权。

到家成立于2010年，主要侧重在线的食品订购和快速服务，目标客户是中国10个城市的中产阶层。该公司有3,000多名物流人员，与6,000多家餐馆有合作。

到家2014年进行了一轮5,000万美元的融资，中国第二大电子商务公司--京东、麦格理资本(Macquarie Capital)都有参加。

百胜中国和麦格理拒绝置评，到家和京东未回复置评要求。

消息人士拒绝具名，因讨论还处在机密阶段。

物流配送领域已吸引了中国数家财力雄厚的科技巨头投资，其中包括京东、阿里巴巴、百度等公司。

“这是非常积极的一步。他们将能够取得中国各地的配送数据，能够掌握民众在买什么，民众在消费什么，是非常有力的，”消息人士之一称。(完)