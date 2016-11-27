（更正）独家：百胜中国拟以最高2亿美元收购外卖配送公司到家

去年中国银行业理财余额同比增逾两成 同业理财近6万亿元--托管中心
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
（更正公司名为“到家”非“58到家”，并修正公司网址)
路透上海/香港11月25日 - 两名消息人士告诉路透，百胜中国控股(Yum China Holdings Inc.)(YUMC.N)正在磋商以最高2亿美元收购食品快递服务公司--到家(daojia.com.cn/)，因百胜中国希望扩大对叫外卖客户的销售。
百胜中国一直希望将在中国的门店数量增加两倍至2万多，随着中国消费者就餐习惯的改变，食品快递也成为餐饮业者扩大销售的一个关键领域。
上述消息人士称，磋商还处于早期阶段，一时不会达成协议。
一名消息人士并称，百胜中国希望在该领域进行投资，但仍在内部进行讨论，到底是收购一家企业，还是在一系列这类公司中持有股份，并在经营中享有话语权。
到家成立于2010年，主要侧重在线的食品订购和快速服务，目标客户是中国10个城市的中产阶层。该公司有3,000多名物流人员，与6,000多家餐馆有合作。
到家2014年进行了一轮5,000万美元的融资，中国第二大电子商务公司--京东、麦格理资本(Macquarie Capital)都有参加。
百胜中国和麦格理拒绝置评，到家和京东未回复置评要求。
消息人士拒绝具名，因讨论还处在机密阶段。
物流配送领域已吸引了中国数家财力雄厚的科技巨头投资，其中包括京东、阿里巴巴、百度等公司。
“这是非常积极的一步。他们将能够取得中国各地的配送数据，能够掌握民众在买什么，民众在消费什么，是非常有力的，”消息人士之一称。(完)
(编译 李春喜/李爽 审校 孙茉莉/蔡美珍)
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透香港5月19日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五称，决定将红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，预计今年8月公布详情。
--人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。