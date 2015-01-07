得舒饮食连续第五年获评最佳整体饮食--报导

路透纽约1月6日（记者 Patricia Reaney） - 《美国新闻与世界报导》（U.S. News & World Report）周二称，富含蔬菜、全麦和低脂牛奶的得舒饮食(DASH diet)连续第五年被评为最佳整体饮食，打败Weight Watchers和地中海饮食。

DASH饮食意在通过饮食降低血压，健康专家们还将其评为最佳糖尿病饮食和健康饮食最佳计划。

Weight Watchers仍保持减肥最佳饮食的地位，击败Healthy Management Resources的低卡路里、肉类替代计划，以及Jenny Craig饮食。

“DASH饮食已经连续五年蝉联最佳整体饮食，这也是我们第五年对饮食进行评估和排名，”《美国新闻与世界报导》高级健康编辑Angela Haupt称。

“打分的专家们说，DASH饮食除了对高血压有好处外，对你的腰围也非常有益，因为这是一款符合常识的平衡饮食。”她在接受采访时说道。

意在降低胆固醇水平的TLC（Therapeutic Lifestyle Changes）饮食在整体饮食中排名第二，地中海饮食、Weight Watchers和Mayo Clinic Diet并列第三。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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