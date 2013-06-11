日本经济数据显示复苏动能积聚 为安倍政策背书

6月10日在东京证交所拍到的图片。 REUTERS/Yuya Shino

* 4月经常帐盈余为7,500亿日圆，远高于预估的3,200亿

* 第一季GDP环比年率修正为增长4.1%，初值为增长3.5%

* 5月银行放款较上年同期增长1.8%，增幅为2009年8月以来最高

* 数据为安倍首相的经济政策投下信任票

* “安倍经济学”正面效应刺激消费者信心

路透东京6月10日 - 虽然日本金融市场近期震荡起伏，致使投资者对于首相安倍晋三采行的经济政策略有怀疑，但最新公布的数据显示，4月经常帐盈余较上年同期几乎增加一倍，第一季经济增长速度也比初估更高，日本政府采行积极政策措施刺激成长，展现了正面迹象。

周一公布的数据显示，身为全球第三大经济体的日本在1至3月期间，实质国内生产总值(GDP)环比年率上修为增长4.1%，高于初值的成长3.5%，显示在安倍首相积极刺激政策和全球需求回升的带动下，日本经济稳步复苏。

财务省公布，4月经常帐盈余高达7,500亿日圆，较上年同期激增100.8%，同时也远高于市场预估中值3,200亿。

经常帐的所得项目大幅上涨，其中包括从海外投资中获得的回报(这部分回报因日圆走弱而提高)。所得项目盈余创下1985年以来可参考数据的纪录规模。

“出口正逐步复苏，海外经济成长也在恢复，因此这是一个积极的信号。”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说。“但出口的成长还没有强大到抵消进口成本上升的程度。”

同样地，强劲的GDP数据亦包含了一些需要注意的迹象。

“资本支出仍在萎缩，表明尽管企业的获利改善，但其仍担心前景问题。”三菱UFJ证券资深固定收益策略师Shuji Tonouchi说。“有人担心消费税上调对经济成长的影响。”

近期市场剧烈波动也为“安倍经济学”蒙上一片阴云。

消息人士表示，预料日本央行将在周二结束的货币政策会议上考虑采行更多政策措施，以抑制公债市场波动，因为债券收益率(殖利率)急遽上涨，将危及央行终结日本长期通货紧缩的努力。

日本公债价格周一上涨，因为投资者期望央行将有所行动。优于预期的第一季GDP修正值推动日股上涨，日经指数.N225劲扬4.9%，创下2011年3月以来单日最大涨幅，但涨幅主要归功于美国非农就业报告优于预期。上周五公布的就业报告缓解了美国经济增长方面的疑虑，但是还不足以推动美国联邦储备委员会(FED/美联储)收回大规模货币刺激措施。

受到中国经济成长乏力以及联储可能收回刺激措施的打击，日股历经两周半卖压，市值蒸发5,000亿美元，于上周五一度跌至熊市水准。

**人气转正**

日圆疲弱导致进口成本上扬，其影响高过带动出口成长，反而构成安倍政府在推动日本经济重返长期持续成长上的威胁。

但是，经济目前展现出令人鼓舞的迹象。

5月银行放款较上年同期增长1.8%，为2009年8月以来最大年增幅，表明日本央行的超宽松货币政策正推动企业增加支出。

日本政府调查报告显示，5月消费者信心连续第五个月改善，表明民间消费强劲。政府上调对消费者信心的评估，称信心正在改善。

内阁府公布的另一份调查报告显示，日本5月服务业景气判断指数连续第二个月下降，展望指数亦下滑，因能源成本增加和股价下跌令人担忧。

日本数十年来累积了庞大的经常帐盈余，但2012年盈余较上年减少逾半，至4.7兆(万亿)日圆，创纪录新低。

对于冀望更大胆改革举措--包括下调企业税和提高劳工流动性的投资者而言，安倍晋三上周公布的增长策略并不足以振奋投资者。(完)

(编译 沈以文/洪曦/许娜; 审校 蔡美珍)

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