多项乐观数据竞相绽放 点亮美国经济前景

* 民间部门11月新增21.5万个就业岗位

* 10月贸易逆差缩窄至406亿美元

* 服务业继续扩张，新屋销售激增

* 报告为经济带来亮色

路透华盛顿12月4日 -美国11月民间就业增长速度为一年来最快，为美国联邦储备理事会(美联储)在未来几个月开始缩减购债规模进一步扫清了道路。

周三公布的其它数据也直指经济前景亮丽，上月服务业取得相当不错的增长，10月出口也达纪录高位。

房屋市场亦传来好消息，新屋销售增幅为将近33年半以来最大。

“经济似乎已积聚了足够的动能，成长应在明年初加速，”Naroff Economic Advisers首席经济学家JoelNaroff表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示，11月民间就业人数增加21.5万人。

民间就业岗位增幅为一年来最大，超过经济学家预期的增加17.3万。另外，10月数据从增加13万上修至增加18.4万。

周五美国政府将公布更为全面的非农就业报告。

非农就业报告将覆盖公共和民间两个部门。接受路透调查的经济学家预计，11月非农就业岗位增加18万个。10月为增加20.4万个。

部分经济学家称，ADP数据暗示，政府报告可能显示就业岗位增幅将超过分析师的普遍预期。但11月美国供应管理协会(ISM)服务业就业分项指数跌至六个月低位，使他们的乐观情绪有所降温。

美联储周三发布的褐皮书也体现出同样乐观的基调。褐皮书称，美国经济在10月到11月初期间以“温和至适度的步伐”成长。

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