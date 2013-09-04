数据观测：流动性偏紧或制约8月中国M2增速微降

* 公布内容: 8月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚9月15日

--数据要点:

8月宏观政策延续着温和稳增长的基调，而银行间市场流动性并不宽松，银行对各项资产的配置谨慎，且监管部门加强表外业务的监管力度不减，或将导致广义货币供应量(M2)的同比增速较上月略微回落，新增贷款基本持平。分析师预计，下半年宏观政策取向稳增长，货币环境亦随之保持稳定。

接受路透调查的25家机构预测中值显示，8月末M2同比增速料为14.4%，较上月的14.5%略有下降；新增人民币贷款在7,000亿元，与上月的6,999亿元基本持平。

“金融产品丰富、金融投资渠道多元化，将持续在存贷两方面挤压信贷规模。新增外汇占款在下半年总体低迷的状况也对货币供应增长构成负面影响。不过，积极财政政策，将导致财政存款下降，形成部分货币创造。总的来说，我们预计全年M2增速约13.5-14%。”交通银行金融研究中心表示。

招商证券预计，在货币政策“总量维稳、预调微调”的指导下，全年信贷规模有可能为9万亿元，按照贷款投放节奏3:3:2:2，那么三季度月均增量应在7,000亿元。

今年上半年人民币贷款增加5.08万亿元，社会融资规模为10.15万亿元。

分析人士预计，8月当月的外汇占款或回升至正增长，但仍维持在较低水平。而由于金融脱媒的压力，本月银行存款总体增速仍将有所下降，对新增贷款规模形成明显约束。在此条件下，虽然经济展望改善使企业中长期贷款需求增加，但规模限制对其它类借贷需求形成挤压。

“8月社会融资总量可能在8,000亿附近。从7月社会融资总量构成看，委托贷款、信托贷款新增量较平稳，企业债券净融资增长维持地量，以上特征可能在8月持续。”兴业银行首席经济学家鲁政委表示。

鲁政委认为，较大扰动因素就是外币贷款以及票据余额（包括承兑和未承兑）的负增长，考虑到8月市场流动性偏紧，票据余额降幅可能依然较大。

中国央行公开市场此前连续五周净投放，上周规模缩至415亿元。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。

平安证券表示，从央行的操作来看，央行继续通过公开市场逆回购释放短期流动性，短期流动性的状况尚可，但中长期利率的持续上升预示着市场对于中长期的流动性状况持难以乐观的态度。随着外汇占款创造基础货币的能力在下半年大幅下降，流动性的供给层面似乎难以有显着的改善。

“我们判断9月份的流动性状况中性偏紧，临近季末各期限收益率依然存在上升压力，但类似于6月份的钱荒不会再次重演，预计央行9月会在短期市场加大逆回购力度以对冲流动性趋紧的压力。”平安证券报告称。

因资金供需不匹配，6月下旬银行间市场隔夜及七天等主要回购利率飙涨，加权利率均突破10%并创下历史新高，其中隔夜品种盘中最高更触到30%的“天价”。之后对于“钱荒”的反思一直并未停歇。而对于流动性前景，多数机构认为，因监管层与市场沟通不充分预期引导不足等等原因，所以对资金面预期心存谨慎。

中国国家发展和改革委员会主任徐绍史此前称，当前国内居民消费价格涨幅总体温和可控，为实现全年通胀控制目标打下较好基础；但当前经济发展的国内外环境错综复杂，保持经济平稳运行面临的形势仍然严峻。

本月初发布的2013年第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。而中国经济短期企稳回升、季末及国庆长假效应，以及联储QE退出预期等流动性冲击并不利于市场乐观情绪释放，但央行对逆回购和SLF等工具积极运用，也会抑制收益率上行压力，使得债市短期仍以震荡为主。

--调查结果:

8月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 14.4 14.1-15.0 14.5 13.5 25

新增人民币贷款(亿元) 7,000 5,200-7,500 6,999 7,039 26

人民币贷款余额同比% 14.1 14.0-14.3 14.3 16.1 13

以下为本次路透调查结果:

M2(同比%) 新增贷款(亿 人民币贷款余

元人民币) 额 (同比%)

澳新银行 ～ 6,500 ～

中银国际 14.3 6,250 14.1

交通银行 14.4 6,850 ～

美银美林 14.4 6,500 14.0

国开证券 14.3 6,900 14.1

建设银行 14.2 7,500 14.2

招商证券 14.3 7,000 14.1

中金公司 14.3 7,000 ～

花旗 14.3 6,840 ～

中信证券 14.4 5,200 ～

德意志银行 15.0 7,000 14.1

光大证券 14.6 7,500 ～

国泰君安 14.3 7,000 ～

海通证券 14.4 7,000 ～

华创证券 14.4 7,000 ～

华宝信托 14.3 6,500 14.1

兴业银行 14.3 6,500 14.1

瑞穗证券 14.5 7,500 ～

摩根士丹利 14.6 7,300 ～

北京领先国际 14.1 6,400 14.3

金融

平安证券 14.5 6,500 ～

上海证券 14.3 6,500 14.0

申银万国 14.8 7,100 14.1

法兴 14.4 7,400 ～

瑞银 14.5 7,300 14.2

浙商证券 14.4 7,100 14.1

(完)

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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