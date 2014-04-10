（更正）数据观测：中国3月进出口料低增长

(3月贸易顺差预测中值应为9亿美元，非90亿美元)

* 公布内容: 中国2014年3月进出口数据

* 公布时间: 4月10日（周四）

--调查结果:

指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 4.0 -12.3~7.1 -18.1 10 21

进口(%) 2.4 -2.5~7.5 10.1 14.1 21

贸易顺差(亿美元) 9 -100~107 -230 -8.8 20

--数据要点：

最新路透调查中值显示，3月份中国出口料同比温和增长4%左右，较2月份的大幅回落有所回暖。但同期进口增幅料回落至2.4%，较上月10.1%的增幅降温。贸易差额则有望回归顺差。

调查反馈数字同时显示，对于出口的看法仍是市场分歧最严重的方面，市场预测范围从同比回落12.3%到同比增长7.1%。这种分歧也是造成近期人民币兑美元即期汇率市场预期分化的原因之一。

中信证券研究报告指出，随着美国、欧元区和日本的需求都有所恢复，出口有增速将有所反弹。进口方面，随着短期人民币贬值压力的增加、中期汇率双向浮动预期的强化，以及季节效应的衰减，未来进口增速将趋于常态。

瑞银也在报告中分析称，1-2月进口10%的同比强劲增长，在一定程度上受到了补库存活动和融资相关的套利活动的推动，但在当前中国国内需求疲弱、近期人民币汇率贬值且波动加大的背景下，这一势头恐怕难以持续。

“事实上，近几个月需求低迷使得PMI指数中的原材料库存相对于新订单不断攀升，客观上会给进口带来下行压力。”瑞银估计，3月进口可能同比出现零增长。

根据路透最新市场调查，4月末时的人民币汇率预测范围在6.12元~6.26元，显示市场对于短期汇率走势的看法仍较为分化。交易人士认为，目前最近的方向都不是很明确，后期走势需要看经济表现，而3月份的出口数据可能是近期重要的观察点。

以下为本次路透调查结果：

机构名称 出口同比 进口同比 贸易差额

(%) (%) (亿美元)

澳新银行 5.2 0.0 87

交通银行 6.5 5.0 18

BBVA 3.9 4.3 -16.3

美银美林 3.0 6.5 -74

凯投宏观 5.0 4.0 0

国开证券 -5.6 7.5 -6.8

中金公司 5.1 -0.1 84

花旗 3.8 -2.5 107

中信证券 5.2 0.0 85.1

大和资本市场 -12.3 1.0 0

光大证券 4.8 4.8 -100

国信证券 7.1 3.8 50

海通证券 -2.1 2.4 -92

华创证券 4.0 1.8 29.6

华宝信托 1.6 -1.6 50

兴业银行 -5.0 -2.5 -50

ING金融市场 5.0 5.0 -9.9

瑞穗证券 1.0 5.0 -82

上海证券 5.9 0.0 100

申银万国 4.9 7.5 -56.2

瑞银 4.0 0.0 64

注：～为数据无法提供。 （完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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