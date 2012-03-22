更正:相关数据晦涩不明 国际油市交易无所适从

(更正:因译文有误,内文第七段应改为"而海上及深海油田产出几乎弥补不了下跌的部分",非"但海上及深海油田产出却几乎未见下降";另内文小标下方第三段改为"石油工业法案(PIB)理应要将国营石油公司NNPC分拆",非"这应该也会导致国营油公司NNPC日渐式微")

路透阿布亚/伦敦3月21日电---如果尼日利亚政府不能降低政局不确定性、腐败和犯罪,那么该国石油产量很快就要开始下滑.

尼日利亚高品级原油深受美国和中国买家喜爱,但是产量上升局面可能停止甚至大幅扭转,让这个非洲人口第一大国的发展计划岌岌可危.

路透分析数据显示,尼日尔三角洲开采已久的陆地油田石油产出正在下滑,而深海油田产出虽说过去10年都在稳定增长,但是缺乏新项目上马的情况下,产出也将由增长趋于稳定.

能源咨询公司Wood Mackenzie预计,到2020年,尼日利亚石油产出或将减少20%.

"在2015/16年之前,尼日利亚现有商业项目的石油产量都将保持稳定,然后会大幅下滑,除非投资增加,"Wood Mackenzie非洲分析师Gail Anderson称,"财政不确定性、效率低下、官僚作风、决策拖沓都将造成严重后果."

尼日利亚平均每天产出约250万桶原油和轻质天然气液,并拥有全球第七大天然气储量,因管理不当这些天然气大多未经开发.

路透数据显示,尼日利亚陆地油田或浅海油田的石油产出在过去五年呈下滑态势,而海上及深海油田产出几乎弥补不了下跌的部分.广大的海上油田还存在很大开发潜力.

参阅尼日利亚陆地及海上石油产出图表,请点击(link.reuters.com/ner27s)

参阅尼日利亚油气行业对经济贡献图表,请点击(link.reuters.com/rur27s)

路透本月获得的尼日利亚国家统计局数据显示,10年前,该国油气行业获利一直按两位数速度增长,但近几年却是起伏不定,去年下滑0.57%.

五年来,雄心勃勃的石油工业法案(PIB)受到政治角力的阻挠.

石油巨头们表示,在此期间,他们基本上都暂停投资新的大型开采项目,因对前景不确定.

普遍存在的腐败、石油被盗的相关风险以及海盗,也让投资魅力下降.

尽管面对种种风险,外国石油巨擘似乎仍愿坚持开采已经拥有的石油区块.

艾克森美孚(XOM.N)上月同意续签为期20年的陆地油田开采执照,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、雪佛龙(CVX.N)和意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)都在游说尼日利亚政府与之续签协议,这表明他们仍愿维持对尼日利亚的现有投资,即便不再做新投资.

在油价徘徊于每桶125美元之际,若投资框架明确下来,海上石油开采必然会吸引浓厚的兴趣.

**生产风险**

大型陆地油田探勘已经在进行,那里的未探明油藏可能会留给尼日利亚小企业,而不是国外公司来开发,尤其是因为去年通过一项有利国内业者的法律.

石油工业法案(PIB)应会设定有关长期投资的条款,并为新一轮海上石油开发牌照的颁发铺路,由此开发的石油资源或以十亿计桶计算.

石油工业法案(PIB)理应要将国营石油公司NNPC分拆.NNPC在合资案中资金短缺的情况也是让进展受阻的主要原因.通过法案的许多目标落空,投资者因此不再抱有幻想.

"我们几乎没有理由看好石油工业法案的进展.已经没有什么前进的动力,"一位要求不具名的欧洲主要石油公司策略师表示.

油价居高不下意味着,在财政收入依旧如此强劲的情况下,政客们几乎不用承受什么压力.

高回报也助长了尼日尔三角洲广袤湿地中的大规模盗油活动在过去六个月中大幅增加.国外石油公司估计,每日约有15万桶石油被盗取.

"如果油价更加受压,无疑各方面改革将会加快脚步,"渣打非洲研究主管Razia Khan表示.

**生产中断**

根深蒂固的政治腐化现象让NNPC融资以及盗油问题变得更为严重.

NNPC内部及整个尼日利亚能源产业的腐败问题一直是审查重点.

尼日利亚最大的外国石油生产商皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS上个月表示,近几年对于在尼日利亚进行探勘的兴趣已经消退,但如果政治和安全方面有所改善,每日400万桶的石油产量很容易完成.

法国石油公司道达尔(TOTF.PA)最新Usan深海项目本月投产,日产约为18万桶.

开发深海项目平均要费时五年,因此尼日利亚替换石油储备的时间已经不多了,但投资者已准备好一旦克服瓶颈便会注入资金.

"尼日利亚有成熟的石油生产基础建设,有不容忽视的探明储量及潜力...由于油田产量下滑,尼日利亚需要抓住这次机会,因目前投资的项目会在未来几年投产,届时可以替换部分现有产量."(完)