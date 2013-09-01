消费者支出及通胀数据疲软暗示美国经济不振

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 7月消费者支出增长0.1%
* 经通胀调整后的支出持平，所得增加0.1%
* 通胀指标增幅较上月下滑
* 8月消费者信心降温，暗示支出不振
记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧
路透华盛顿8月30日 - 美国7月消费者支出几近停滞，通胀亦不兴，无异于对经济敲响警钟，而此刻正值美国联邦储备委员会(FED/美联储)考虑缩减大规模购债计划之际。
占美国经济活动超过三分之二的消费者支出可能难以重拾动能，因周五其他数据显示8月消费者信心下滑。
先前已有诸多迹象显示经济在第三季初丧失动能，而周五公布的诸多数据又成了最新佐证；此前4-6月当季经济表现非常强韧，尽管该季面临加税及政府支出减少等问题。
康乃狄格州苏格兰皇家银行(RBS)首席分析师Michelle Girard表示，“随着财政方面的拖累消散，各界原本对下半年经济加速成长抱持高度乐观看法。最新数据暗示这样的看法并未实现。”
商务部表示，7月消费者支出较前月上升0.1%，受到公用事业支出及汽车支出疲软所箝制。经通帐调整后的实质支出为持平。
支出恐怕不会很快就回升。另一份报告显示，汤森路透/密西根大学消费者信心指数从7月的85.1降至8月的82.1。
消费者信心下滑反映对借款成本升高的忧虑。过去三个月长期借款利率已经上升超过1个百分点，因预期美联储将会减少对经济的支撑。
宾州Naroff Economic Advisers首席经济学家Joel Naroff表示，“消费者信心下滑，购物的积极度就不会增加。这对于经济成长而言不是个好消息。”
美国金融市场并未受到数据太大影响，因投资人密切关注叙利亚情势发展。美股下跌，美国公债价格则是上涨。美元兑一篮子货币触及四周高点。
由于需求不振，7月的通胀压力不兴。7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%，远低于6月的上涨0.4%。
该指数与上年同期相较为上涨1.4%，这虽然是2月以来的最大增幅，但仍远低于美联储的2%目标。
排除食品及能源价格后的核心PCE物价指数上涨0.1%，6月时为上涨0.2%，而与上年同期相较为上涨1.2%，连续第四个月持平在此一涨幅。
浏览美国个人消费图表，请点选：(link.reuters.com/hed44t)
浏览PCE物价指数与联邦基金目标利率图表，请点选：(link.reuters.com/qec92t)
浏览消费者信心图表，请点选：(link.reuters.com/xub84t)
**通胀低于目标**
支出不振及通胀疲软的数据，成为反对美联储缩减每月购债850亿美元以维持利率于低点的论据。
不过许多分析师认为，美联储将会在9月17-18日政策会议决定开始缩减买债、也就是缩减量化宽松。
“这不会改变我们对于缩减买债的看法，”纽约道明证券(TD Securities)首席分析师Eric Green表示。“政策议题的主要考量并非经济及通胀强劲成长，而是量化宽松政策存在无法量化的金融风险，且该政策的效益逐渐缩减。”
第二季经济环比年率为成长2.5%，高于第一季的成长1.1%。
多位分析师表示，本季消费者支出成长幅度可能无法追平第二季的1.8%增幅。高盛、巴克莱及RBS钧调降第三季国内生产总值(GDP)成长率预估多达0.5个百分点，最低来到1.5%。
消费者支出持续受到薪资成长不振所箝制。美国7月个人所得增长0.1%，6月时为成长0.3%。
7月民间和政府薪资均下滑。华府节约措施行动的一部分为让联邦机构职员放无薪价，这合计在7月减少了77亿美元的薪资支出。
在支出与所得增幅一致的情形下，当月储蓄率持平于4.4%。(完)
(译文审校 王冠中)
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