消费者支出及通胀数据疲软暗示美国经济不振

8月22日在加州一家星巴克店拍到的食品和饮料柜台。 REUTERS/Mike Blake

* 7月消费者支出增长0.1%

* 经通胀调整后的支出持平，所得增加0.1%

* 通胀指标增幅较上月下滑

* 8月消费者信心降温，暗示支出不振

记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧

路透华盛顿8月30日 - 美国7月消费者支出几近停滞，通胀亦不兴，无异于对经济敲响警钟，而此刻正值美国联邦储备委员会(FED/美联储)考虑缩减大规模购债计划之际。

占美国经济活动超过三分之二的消费者支出可能难以重拾动能，因周五其他数据显示8月消费者信心下滑。

先前已有诸多迹象显示经济在第三季初丧失动能，而周五公布的诸多数据又成了最新佐证；此前4-6月当季经济表现非常强韧，尽管该季面临加税及政府支出减少等问题。

康乃狄格州苏格兰皇家银行(RBS)首席分析师Michelle Girard表示，“随着财政方面的拖累消散，各界原本对下半年经济加速成长抱持高度乐观看法。最新数据暗示这样的看法并未实现。”

商务部表示，7月消费者支出较前月上升0.1%，受到公用事业支出及汽车支出疲软所箝制。经通帐调整后的实质支出为持平。

支出恐怕不会很快就回升。另一份报告显示，汤森路透/密西根大学消费者信心指数从7月的85.1降至8月的82.1。

消费者信心下滑反映对借款成本升高的忧虑。过去三个月长期借款利率已经上升超过1个百分点，因预期美联储将会减少对经济的支撑。

宾州Naroff Economic Advisers首席经济学家Joel Naroff表示，“消费者信心下滑，购物的积极度就不会增加。这对于经济成长而言不是个好消息。”

美国金融市场并未受到数据太大影响，因投资人密切关注叙利亚情势发展。美股下跌，美国公债价格则是上涨。美元兑一篮子货币触及四周高点。

由于需求不振，7月的通胀压力不兴。7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%，远低于6月的上涨0.4%。

该指数与上年同期相较为上涨1.4%，这虽然是2月以来的最大增幅，但仍远低于美联储的2%目标。

排除食品及能源价格后的核心PCE物价指数上涨0.1%，6月时为上涨0.2%，而与上年同期相较为上涨1.2%，连续第四个月持平在此一涨幅。

浏览美国个人消费图表，请点选：(link.reuters.com/hed44t)

浏览PCE物价指数与联邦基金目标利率图表，请点选：(link.reuters.com/qec92t)

浏览消费者信心图表，请点选：(link.reuters.com/xub84t)

**通胀低于目标**

支出不振及通胀疲软的数据，成为反对美联储缩减每月购债850亿美元以维持利率于低点的论据。

不过许多分析师认为，美联储将会在9月17-18日政策会议决定开始缩减买债、也就是缩减量化宽松。

“这不会改变我们对于缩减买债的看法，”纽约道明证券(TD Securities)首席分析师Eric Green表示。“政策议题的主要考量并非经济及通胀强劲成长，而是量化宽松政策存在无法量化的金融风险，且该政策的效益逐渐缩减。”

第二季经济环比年率为成长2.5%，高于第一季的成长1.1%。

多位分析师表示，本季消费者支出成长幅度可能无法追平第二季的1.8%增幅。高盛、巴克莱及RBS钧调降第三季国内生产总值(GDP)成长率预估多达0.5个百分点，最低来到1.5%。

消费者支出持续受到薪资成长不振所箝制。美国7月个人所得增长0.1%，6月时为成长0.3%。

7月民间和政府薪资均下滑。华府节约措施行动的一部分为让联邦机构职员放无薪价，这合计在7月减少了77亿美元的薪资支出。

在支出与所得增幅一致的情形下，当月储蓄率持平于4.4%。(完)

(译文审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。