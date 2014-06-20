大唐集团2012年多计利润1.9亿元--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布大唐集团公司2012年度财务收支审计结果显示，大唐集团会计核算、经营决策、内部管理等方面还存在一些不规范问题，2012年多计利润1.9亿元人民币。

审计报告称，2012年大唐集团所属中国大唐集团科技工程有限公司等五家单位存在将应计入递延收益的财政补贴资金一次性计入营业外收入、未及时对已投产的固定资产计提折旧等问题，合计多计收入0.75亿元，少计成本费用1.15亿元，导致多计利润1.9亿元。

同时还存在私自设立小金库，通过虚列派遣劳务人员费用套取现金并全部用于向领导班子成员及中层管理人员发放奖金等。

执行国家经济政策和企业重大经济决策中存在的问题包括：违规向高耗能企业低价供电，非主业投资项目未上报国资委审核批准，累计完成投资304.04亿元，在收购内蒙古宝利煤炭有限公司过程中多支付1.3亿元等。

2012年，所属大唐国际擅自改变52.5亿元债权投资资金用途，存在资金被提前收回及承担违约金等风险。2012年至2013年，所属大唐国际燃料公司通过签发无真实贸易背景的银行承兑汇票套取信贷资金7.85亿元；未配套建设发电送出工程造成资产闲置，增加财务费用约4.79亿元等。

审计发现其内部管理也存在很多问题，包括所属四川分公司未报经大唐集团同意，超出合同约定增加收购12个小水电项目投资3.86亿元；收购的15个水电项目实际投资额超设计概算9.99亿元，已投产的14个项目中仅3个实现盈利。

所属大唐国际投资的多伦煤化工项目实际投资额超概算61.79亿元，未按规定报发展改革部门备案和大唐集团审批，项目延期投产后未达预期指标；该项目火炬因设计缺陷不能满足生产要求且存在安全隐患，重新设计建造增加投资1,899.86万元；该项目所占3,962.7亩土地未取得建设用地审批手续，其中耕地1,736.4亩。该项目2012年有81份合同未按规定进行公开招标，涉及合同金额4.32亿元。

至2013年7月，所属大唐国际为多伦煤化工项目采购的2,735.22万元催化剂一直未用，已超过保质期两年；内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目筹备处为该项目采购的1.7亿元催化剂闲置3年多，增加资金成本2,903.03万元。

审计署称对审计发现的问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。大唐集团具体整改情况由其向社会公告。审计发现的有关人员涉嫌经济违法违纪线索，移送有关部门进一步调查处理。（完）

欲浏览详情请点选审计署网站(here)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。