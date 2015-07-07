李小琳出任中国大唐集团公司副总经理--大唐集团

路透北京7月7日 - 据中国大唐集团公司网站周二称，国务院国资委副主任、党委委员刘强宣布李小琳任中国大唐集团公司副总经理、党组成员。

另据中国国务院国有资产管理委员会周二宣布，同意李小琳为中国大唐集团公司副总经理人选以及任中国大唐集团公司党组成员。

李小琳系中国前国家领导人李鹏之女，2008年任中电国际(2380.HK)董事长。统领市值近百亿的中国电力，也是香港H股、红筹股上市公司中唯一女性CEO。（完）

(发稿 沈燕；审校 杨淑祯)

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