大唐发电拟转让1.69亿股大地财险股权 挂牌价格4.08亿元

路透北京12月12日 - 中国上海联合产权交易所公告的信息显示，大唐国际发电股份有限公司(601991.SS)(0991.HK)日前正在公开挂牌转让其所持有中国大地财产保险股份有限公司全部2.31%股权，共计约1.69亿股，挂牌价格为4.08亿元人民币。

公开信息显示，大唐发电目前为大地财险第三大股东。大地财险股东大会今年10月20日审议通过2015年度利润分配方案，拟以现金方式向股东分配2015年度公司净利润的40%。若按照截至2015年12月31日的持股股份计算，大唐发电分享的利润分配金额为1,249.31万元。

据国内媒体中国证券报报导，此次大唐发电转让大地财险股权主要是为优化投资配置，改善财务结构，以及抵御行业低潮。

报导并指，大唐发电2013-2015年度财务费用占营业利润比例均超过100%，财务压力较大，一定程度上限制了上市公司业绩的持续增长；同时在煤价不断上涨的背景下，大唐发电的业绩承压。

大唐发电三季报显示，今年1-9月公司营收445亿元，同比下降3.43%；净利润为-31.5亿元，同比下降187.69%。公司业绩公告中并称，作为大唐集团发电业务的上市主体，大唐发电净利大幅缩水主要是因为公司转让煤化工及关联项目股权事项所致。

今年6月30日，大唐发电及大唐集团全资子公司中新能化科技有限公司签署转让协议，大唐发电拟以1元出售公司煤化工资产给中新能化科技有限公司，同时豁免上限100亿元的委托贷款，甩掉成为公司发展“历史大包袱”的煤化工板块。

大唐发电11月底曾公告称，拟定向增发A股和H股，筹资逾百亿元人民币用于建设多个电厂项目和偿债等。

大唐发电A股上周五收报3.96元，过去一个月累计上涨2.06%。H股报2.06元，过去一个月微涨0.98%。（完）

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