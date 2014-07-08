大唐发电称拟与国新控股重组公司的煤化工板块及项目

路透上海7月8日 - 中国主要发电商--大唐发电(601991.SS)(0991.HK)周二公告称，拟与国新控股就公司的煤化工板块及相关项目进行重组，将包括在内蒙古和辽宁的多个子公司及项目。

公告并指出，此次重组方式为通过合作重组或股权收购，国新公司获得大唐发电煤化工板块及相关项目资产或股权；双方已签署了相关重组框架协议，重组事项尚待进一步订立有关交易协议，方可作实。

重组范围为公司及所属企业在煤化工及相关产业的投资项目，包括：内蒙古大唐多伦煤化工有限责任公司、内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司、辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司、大唐呼伦贝尔化肥有限公司、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司以及相关的配套和关联项目。

大唐发电指出，重组将有利于优化公司业务结构，推进公司战略调整，提高公司核心竞争力；有利于公司将资金、管理、技术资源更有效的集中至本公司主营业务，巩固公司发电板块优势；有助于未来公司盈利水平的改善及公司经营业绩的提升。

中国国新控股有限责任公司于2010年12月成立，公司的定位是配合国资委优化中央企业布局结构、主要从事国有资产经营与管理的企业化操作平台，主要任务是持有国资委划入国新公司的有关中央企业的国有产权并履行出资人职责。

包括配合国资委推进中央企业重组；接收、整合中央企业整体上市后存续企业资产及其他非主业资产，配合中央企业提高主业竞争力；参与中央企业上市、非上市股份制改革；对战略性新兴产业以及关系国家安全和国民经济命脉的其他产业进行辅助性投资等。

大唐发电因正筹划有关重组事项，公司A股自7月1日停牌，停牌前收报3.56元。(完)

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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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