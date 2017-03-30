大唐发电称控股股东未接到与神华讨论合并可能性的消息

路透香港3月30日 - 中国五大发电商之一大唐发电(0991.HK)(601991.SS)周四称，其控股股东大唐集团未接到有关与中国神华讨论合并可能性的消息。

大唐发电在香港联交所的声明称，今天注意到部分媒体发布的有关“中国国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性”的报导，惟大唐集团表示未接到消息。