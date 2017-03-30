大唐发电称控股股东未接到与神华讨论合并可能性的消息

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透香港3月30日 - 中国五大发电商之一大唐发电(0991.HK)(601991.SS)周四称，其控股股东大唐集团未接到有关与中国神华讨论合并可能性的消息。
大唐发电在香港联交所的声明称，今天注意到部分媒体发布的有关“中国国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性”的报导，惟大唐集团表示未接到消息。
受合并传闻影响，大唐发电H股早盘曾涨7%，收升3.77%，报2.2港元；A股亦涨逾6%，报4.55元人民币。
神华(1088.HK)(601088.SS)H股则跌1.62%，早盘收报18.22港元；A股微涨0.05%，报19.16元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。