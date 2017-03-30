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中国财经 | 2017年 3月 30日 星期四 13:07 BJT

大唐发电称控股股东未接到与神华讨论合并可能性的消息

路透香港3月30日 - 中国五大发电商之一大唐发电(0991.HK)(601991.SS)周四称，其控股股东大唐集团未接到有关与中国神华讨论合并可能性的消息。

大唐发电在香港联交所的声明称，今天注意到部分媒体发布的有关“中国国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性”的报导，惟大唐集团表示未接到消息。

受合并传闻影响，大唐发电H股早盘曾涨7%，收升3.77%，报2.2港元；A股亦涨逾6%，报4.55元人民币。

神华(1088.HK)(601088.SS)H股则跌1.62%，早盘收报18.22港元；A股微涨0.05%，报19.16元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍)

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