大唐电信与高通等组建合资企业 提供手机芯片组解决方案

大唐电信指出，项目实施后，预计可实现投资收益约3.96亿元，营业外收入约2.76亿元，合计对公司产生收益约6.72亿元。同时，根据会计准则和相关制度，在本项目后续执行过程中，视立可芯能否独立开展业务的实际情况，该项目存在被认定为 “顺流交易”而冲抵部分投资收益的可能性，最终收益由会计师事务所根据项目实际执行情况确认。