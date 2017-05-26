大唐电信与高通等组建合资企业 提供手机芯片组解决方案

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海5月26日 - 中国大唐电信(600198.SS)周四晚公告称，拟与美国高通(QCOM.O)中国公司、建广（贵安新区）半导体产业投资中心及智路（贵安新区）战略新兴产业投资中心共同组建合资公司，主要业务为提供手机芯片组解决方案等。
合资公司注册资本7亿2,027.6万元人民币，大唐电信以下属孙公司上海立可芯半导体科技公司出资，占股24.133%股权，其余三方均以现金出资，高通中国占股24.133%，中国建银投资旗下的建广基金占股34.643%，智路基金占股17.091%。
大唐电信指出，项目实施后，预计可实现投资收益约3.96亿元，营业外收入约2.76亿元，合计对公司产生收益约6.72亿元。同时，根据会计准则和相关制度，在本项目后续执行过程中，视立可芯能否独立开展业务的实际情况，该项目存在被认定为 “顺流交易”而冲抵部分投资收益的可能性，最终收益由会计师事务所根据项目实际执行情况确认。
大唐电信周四收报13.35元，过去一个月累计下跌16.2%。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。