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债券 | 2017年 3月 29日 星期三 21:37 BJT

美国热股：Dave & Buster's第四季业绩好于分析师预估

路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。

Dave & Buster's Entertainment周三盘初大跌逾4%，报59.60美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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