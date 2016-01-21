达沃斯论坛：银行业认为宽松货币政策时代终结为近期市场波动推波助澜

路透达沃斯1月20日 - 银行业高管在达沃斯世界经济论坛上称，超宽松货币政策的结束、以及欧美央行政策分化，为近期的金融市场波动推波助澜。

印度央行总裁拉詹承认，过去几年大规模货币刺激政策的负面效应可能正在显现。

“许多央行坚定地为经济加油，采取各种新激进货币政策，我们是否获得了巨大的好处并不清楚，”拉詹称。

“从某种程度上来说，我们可能减少了采取其他政策的空间，或是削弱了采取其他政策的动力。我们不是十分确定任一资产的基本价值。”

“并且，我猜测这很可能就是现在正发生的事，人们预期随着央行将开始缩减宽松政策，资产价格正试图找到合适的水平。”

曾担任德国央行总裁的瑞银董事长韦伯指出，美国联邦储备委员会(美联储/FED)与欧洲央行之间的政策背离是波动性的来源之一，但他称这种情况不会持续很长时间。

“问题在于，当前政策背离在一定程度上正推升国际市场的波动性。在我看来，这种情况不会持续很长时间，因为我们从未见过(政策)完全脱钩，”韦伯在与拉詹讨论时称。

“如果美国坚持到底，美元会继续上扬，我想这样可能会把各经济体重新连接在一起。所以，在某个时点你将看到当前政策的影响开始减弱。”(完)