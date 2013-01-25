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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 11:46 BJT

路透专访: 央行承受太多促进经济成长的压力--国际清算银行总经理

路透瑞士达沃斯1月24日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周四表示,各国央行面临太多来自政府官员的压力,要求其采取行动促进经济增长并压低币值.

卡鲁阿纳接受Reuters Insider电视采访时表示,全球各国央行印钞的行动已经达到弊大于利的程度.

被问及日本新任政府要求日央行增加资产购买,使经济摆脱2000年来第四次衰退并结束通缩时,他表示,政府当局应更加专注于自身的行动.

"央行负担过重总是带来风险.当我们讨论经济增长时,可能对央行施加过多压力,而我们的注意力可能应该聚焦于生产力、竞争力以及就业市场参与率.对央行的关注有点过多了."卡鲁阿纳说.

被问道他是否担心央行采取的压低币值举措及竞争性贬值的风险时,卡鲁阿纳称,当局需要明确解释行动背后的道理.

"这样的话,有关货币战争的担忧可能就会减少."他说.

他指出,美国联邦储备理事会(美联储,FED)和英国央行等部份央行采取的量化宽松政策开始显现不良反应,比如错估风险等.(完)

(编译 杜明霞; 审校 李春喜/龚芳)
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