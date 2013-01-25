路透专访: 央行承受太多促进经济成长的压力--国际清算银行总经理

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透瑞士达沃斯1月24日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周四表示,各国央行面临太多来自政府官员的压力,要求其采取行动促进经济增长并压低币值.
卡鲁阿纳接受Reuters Insider电视采访时表示,全球各国央行印钞的行动已经达到弊大于利的程度.
被问及日本新任政府要求日央行增加资产购买,使经济摆脱2000年来第四次衰退并结束通缩时,他表示,政府当局应更加专注于自身的行动.
"央行负担过重总是带来风险.当我们讨论经济增长时,可能对央行施加过多压力,而我们的注意力可能应该聚焦于生产力、竞争力以及就业市场参与率.对央行的关注有点过多了."卡鲁阿纳说.
被问道他是否担心央行采取的压低币值举措及竞争性贬值的风险时,卡鲁阿纳称,当局需要明确解释行动背后的道理.
"这样的话,有关货币战争的担忧可能就会减少."他说.
他指出,美国联邦储备理事会(美联储,FED)和英国央行等部份央行采取的量化宽松政策开始显现不良反应,比如错估风险等.(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜/龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进