《达沃斯论坛》北汽乘用车子公司明年或赴港上市--高层

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透天津9月11日电---中国北京汽车集团董事长徐和谊周二表示,旗下乘用车子公司有意明年赴港上市,筹资规模约100亿元人民币.
他在参加天津达沃斯论坛间隙对路透表示,赴港上市筹集的资金将用於发展自主品牌轿车业务.
北汽集团发起的北京汽车股份有限公司在2010年9月成立.北汽股份被业内认为是北汽集团的上市载体,其主要业务包括自主品牌乘用车和越野车、新能源汽车以及与韩国现代汽车(005380.KS)合资公司北京现代等.
北汽集团还与德国戴姆勒(DAIGn.DE)成立了合资公司--北京奔驰-戴姆勒 克莱斯勒公司.根据中国汽车工业协会数据,前八个月北汽集团汽车销量达104.76万辆,排名第五位.(完)
--编译 林琦; 审校 曾祥进
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