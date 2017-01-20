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国际财经 | 2017年 1月 21日 星期六 07:58 BJT

达沃斯论坛：日本央行总裁黑田东彦乐观看待日本和全球经济

路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，日本经济可能将趋向可持续增长，因全球贸易和制造业活动增加。

但他补充称，日本尚未解决主要挑战，即推动通胀预期上升并促使企业加薪。

“日本经济在出口和工业生产方面显示出明确的复苏迹象，”黑田东彦称，“我们宏观经济政策的主要任务将仍是克服通缩。”(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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