达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
他说，日本经济可望迈向可持续增长，但警告称日本尚未解决薪资增长疲弱等重大挑战。
“美国今明两年经济增长有望加速，通胀或有些许上升。所有(这些)可能使得利率上升，美元或许也升值，”黑田东彦在瑞士达沃斯参加世界经济论坛会议后对记者表示。
“但汇率走势很难预期。你无法断言，因为汇率受许多因素影响，不只是利率和经济增长，”在被问及美元是否可能持续上涨、有利日本的提问时，黑田东彦这样说。
对于有人担心美国总统特朗普的政策以及欧洲今年几个国家大选，可能导致全球一波贸易保护主义潮流，打击全球贸易，黑田东彦不以为然。
他说，“包括G7和G20主要国家在内的多数国家...强力支持促进全球贸易，因此可以有助于防止保护主义蔓延，”他说。
“如果保护主义蔓延，将造成严重问题，但我认为这种情况不会发生，”曾担任过亚洲开发银行总裁的黑田东彦表示。
**日本复苏势头未改**
在谈及日本时，黑田东彦称，日本政策当务之急是克服通缩；目前面临的重大挑战是提高通胀预期，刺激企业提高薪资。
“企业仍对加薪持谨慎立场，这是通胀迟迟不见起色的一个原因，”黑田东彦称。
但他指出，在3月止的本财年及下一财年，日本经济可能扩张1.5%，受益于全球需求反弹。
“日本经济在出口和工业生产方面出现明显复苏迹象，”他表示。
黑田东彦对复苏前景的乐观评论暗示，日本央行在1月30-31日对经济预测进行季度检讨时，将维持对经济增长和通胀的乐观预估。
黑田东彦对经济的预测高于日本央行政策委员会的预估中值--今明两年经济分别成长1.0%和扩张1.3%。
在日本央行公布季度评估前，央行总裁提出具体的成长估值，且与央行政策委员会预估中值不同，这种情况很罕见。
黑田东彦后来对记者澄清，他的预估只是个人观点，不代表央行政策委员会的预估。(完)
(编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。