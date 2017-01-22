达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景

路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。

他说，日本经济可望迈向可持续增长，但警告称日本尚未解决薪资增长疲弱等重大挑战。

“美国今明两年经济增长有望加速，通胀或有些许上升。所有(这些)可能使得利率上升，美元或许也升值，”黑田东彦在瑞士达沃斯参加世界经济论坛会议后对记者表示。

“但汇率走势很难预期。你无法断言，因为汇率受许多因素影响，不只是利率和经济增长，”在被问及美元是否可能持续上涨、有利日本的提问时，黑田东彦这样说。

对于有人担心美国总统特朗普的政策以及欧洲今年几个国家大选，可能导致全球一波贸易保护主义潮流，打击全球贸易，黑田东彦不以为然。

他说，“包括G7和G20主要国家在内的多数国家...强力支持促进全球贸易，因此可以有助于防止保护主义蔓延，”他说。

“如果保护主义蔓延，将造成严重问题，但我认为这种情况不会发生，”曾担任过亚洲开发银行总裁的黑田东彦表示。

**日本复苏势头未改**

在谈及日本时，黑田东彦称，日本政策当务之急是克服通缩；目前面临的重大挑战是提高通胀预期，刺激企业提高薪资。

“企业仍对加薪持谨慎立场，这是通胀迟迟不见起色的一个原因，”黑田东彦称。

但他指出，在3月止的本财年及下一财年，日本经济可能扩张1.5%，受益于全球需求反弹。

“日本经济在出口和工业生产方面出现明显复苏迹象，”他表示。

黑田东彦对复苏前景的乐观评论暗示，日本央行在1月30-31日对经济预测进行季度检讨时，将维持对经济增长和通胀的乐观预估。

黑田东彦对经济的预测高于日本央行政策委员会的预估中值--今明两年经济分别成长1.0%和扩张1.3%。

在日本央行公布季度评估前，央行总裁提出具体的成长估值，且与央行政策委员会预估中值不同，这种情况很罕见。

黑田东彦后来对记者澄清，他的预估只是个人观点，不代表央行政策委员会的预估。(完)