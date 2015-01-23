达沃斯论坛：瑞典前财长柏格称央行应考虑削弱克朗以维持竞争力

专访：宽松货币政策维持久一些会更安全--欧央行副总裁冈斯坦西欧
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，欧洲央行要想避免经济重陷泥潭，将超宽松货币政策维持更久一点，是更安全的做法。他的讲话暗示，在秋季以前央行的政策路线不大可能有改变。
路透瑞士达沃斯1月22日 - 前瑞典财政部长柏格(Anders Borg)对路透表示，欧洲央行(ECB)周四启动大规模购债计划后，瑞典央行应考虑采取行动削弱瑞典克朗，以维持经济竞争力。
柏格表示，从经济角度着眼，瑞典克朗汇率恐怕过于强劲，而瑞典央行手中有采取行动的工具。去年甫卸任财长之职的柏格，目前在世界经济论坛(WEF)主持全球金融体系倡议(Global Financial System Initiative)的讨论。
“就基本面因素来看，克朗应该多少要弱于目前水准，”柏格在参加瑞士达沃斯年度世界经济论坛的间隙接受采访表示。
他表示，瑞典的情况与瑞士大不相同。上周迫于欧洲央行决策出炉前的市场压力，瑞士宣布弃守瑞郎兑欧元上限，导致瑞郎汇价飙升。
“对于货币政策的评论，我应该保持谨慎才是，但是对瑞典与瑞典央行而言，现在干预克朗汇价比起调整国内利率更合乎逻辑，因为家庭负债过高，调整利率有难度，”他表示。
“因此，如果瑞典央行考虑采取进一步行动，我支持他们从汇率下手，不论是透过干预或利用其他一些工具都可以，那也算是量化宽松，”柏格说道。
他表示，欧洲央行的决定来得算晚，在计划实施的前期，力度应该大一些，以便对市场发挥最大影响力。
在被问及货币争相贬值的风险时，柏格说：“我们无疑正置身于这样一个时期，汇率动荡正在回归，而且是以一种过去六七年危机所未见的方式浮现。这只狗原本是不叫的。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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